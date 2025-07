Prefeitura de Brasiléia mobiliza equipes de saúde para Vacinação Contra o Sarampo na fronteira

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando as ações de combate e prevenção ao sarampo no município. Nesta sexta-feira, 11, em todas as unidades básicas, terá ações de conscientização e ampliação dos pontos de vacinação com maior oferta de doses.

O aumento iminente de casos da doença na Bolívia, que já registra 80 ocorrências em 2025, e devido à proximidade com o país vizinho.

O ponto alto da campanha ocorrerá no dia 26 de julho, com o “Dia D” de combate ao sarampo, quando a vacinação será ofertada a toda a população do município.

A vacinação contra o sarampo segue o esquema de aplicação da primeira dose aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses. Em situações de surto, a imunização pode começar a partir dos 6 meses. Após a primeira aplicação, a segunda dose deve ser administrada com intervalo mínimo de 30 dias.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, afirmou que há vacinas disponíveis nos postos e reforçou que qualquer pessoa não vacinada poderá receber a dose. Segundo ele, o município está comprometido com ações preventivas e de enfrentamento à doença.

“Os casos de sarampo recentemente notificados na Bolívia, país que faz fronteira com o Brasil e, especialmente, com o nosso Estado, despertam grande preocupação. Temos vacinas disponíveis em todas as unidades de saúde. Basta procurar o posto e se vacinar. É essencial que a população procure os serviços de saúde. Precisamos entender que temos o privilégio de contar com a vacina. A situação na Bolívia serve de alerta. Agora é o momento de se vacinar, se cuidar e se proteger”, afirmou o secretário.

Desde o ano 2000, o Acre não registra casos de sarampo. No entanto, o surto na Bolívia, que faz fronteira com o Estado, acende o sinal de alerta. Além dos casos confirmados no país vizinho, também há registros no Peru, o que reforça a necessidade de vigilância e prevenção.