Saúde
Prefeitura de Brasileia leva atendimento especializado e exames de alta complexidade à população durante Itinerante
Saúde
A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (23) a segunda edição do programa Saúde em Ação na Comunidade. A iniciativa, realizada na Vigilância em Saúde, garantiu acesso gratuito a consultas médicas em mais de dez especialidades, além de 8 exames de média e alta complexidade, beneficiando diretamente centenas de moradores que aguardavam por atendimento, evitando que essas pessoas precisassem se deslocar até a capital acreana para conseguir assistência.
No total, foram registrados 1.872 atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos. A ação contou com a participação de mais de 30 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos e servidores municipais, que se mobilizaram para atender a população.
A realização das ações de saúde no município também acontecem com recursos federais, viabilizados por meio do apoio dos deputados federais Roberto Duarte, Eduardo Veloso, Antônia Lúcia e Socorro Nery, que têm contribuído para fortalecer a saúde pública em Brasileia.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a ação atende a uma demanda urgente da comunidade:
“Muitas pessoas esperam meses para conseguir uma consulta ou exame em Rio Branco. Nosso objetivo é encurtar essa distância e oferecer um atendimento de qualidade aqui mesmo em Brasileia. É compromisso da nossa gestão cuidar da saúde de todas as pessoas com respeito e dignidade”, afirmou.
O gestor também fez questão de agradecer o apoio dos parlamentares federais:
“Quero registrar meu agradecimento especial aos deputados Roberto Duarte, Eduardo Veloso, Antônia Lúcia e Socorro Nery. Foi através do empenho e do apoio deles que conseguimos viabilizar recursos para trazer esse atendimento especializado. Essa união de esforços mostra que, quando trabalhamos juntos, quem ganha é a população”, destacou.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou que a ação é parte de uma estratégia para ampliar o acesso da população:
“A saúde precisa estar onde o povo está. Essa é a determinação do prefeito Carlinhos, e é isso que estamos fazendo, descentralizando os serviços e levando qualidade no atendimento. Essa segunda edição mostra exatamente que estamos no caminho certo. Os números, por exemplo, impressionam, mas o que mais importa são as histórias das pessoas que foram atendidas. Cada consulta realizada aqui representa mais saúde e menos sofrimento para as famílias”, afirmou.
Entre os beneficiados está o aposentado Antônio Guilherme, que aguardava há oito meses por uma consulta:
“Eu já tinha perdido a esperança de ser atendido logo. Hoje consegui aqui, perto de casa. Estou muito agradecido”, disse.
A servidora pública Vanice Batista também comemorou a oportunidade de realizar exames de alta complexidade sem custo:
“São exames muitas vezes caros e difíceis de conseguir. E hoje eu e outras pessoas que estamos aqui estamos tendo essa oportunidade de ser atendida sem custo nenhum, graças a Deus e a esse itinerante que a Prefeitura trouxe para nós. É uma vitória para nós moradores”, comemorou.
Já Jamara Alves, mãe de um menino que precisava realizar espirometria, contou que a ação trouxe alívio para sua família:
“Meu filho precisava muito desse exame e eu não tinha como levá-lo até Rio Branco. Essa iniciativa foi fundamental. Estou muito feliz”, relatou.
A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira (25) que foram realizadas 115 consultas da Medicina da Família e Comunidade, Oftalmologia (107), Ortopedia (99), Fonoaudiologia (113), Cardiologia (59), Ginecologia (43), Geriatria (33), Generalista (37), Nutrição (28), Pediatria (16).
Os exames de alta e média complexidade e procedimentos também realizados durante a ação foram: Oftalmológicos (642), Ultrassonografia (167), Fonoaudiologia (285), Ecocardiograma (59), Bioimpedância (28), Colposcopia (20), Espirometria (12) e Eletroencefalograma (9).
O prefeito Carlinhos do Pelado confirmou que uma terceira edição do programa já está em planejamento e será realizada em breve.
Saúde
Epitaciolândia realiza 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade na Escola Bela Flor
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu neste sábado, 23 de agosto, a 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade, realizada na Escola Municipal Bela Flor. A ação reforça o compromisso da gestão em garantir acesso amplo e de qualidade aos serviços de saúde para toda a população.
Durante a ação, foram ofertados diversos atendimentos médicos especializados, incluindo Ortopedia, Ginecologia, Odontologia, Pediatria, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia, além de outros procedimentos que ampliaram o cuidado integral aos moradores.
No total, 1.452 atendimentos e procedimentos foram realizados, beneficiando diretamente centenas de famílias da região.
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Sergio Mesquita, esteve presente durante a programação, acompanhando de perto o trabalho da equipe multiprofissional que se dedicou em mais um dia de prestação de serviços essenciais.
Para o prefeito Sérgio Lopes, o Programa Saúde na Comunidade é uma iniciativa que tem se consolidado como um marco de cidadania e dignidade para os moradores.
“Nosso compromisso é garantir saúde com qualidade para todos, levando serviços até quem mais precisa, de forma rápida e eficiente”, destacou.
O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, reforçou que o trabalho da gestão vai além da oferta de serviços médicos, prezando também pelo cuidado humanizado.
“A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, não mede esforços para levar não apenas saúde, mas também acolhimento às pessoas. Queremos que cada atendimento seja feito com respeito, dedicação e humanidade”, afirmou.
Com mais uma edição de sucesso, o Programa Saúde na Comunidade segue sendo um dos maiores pilares da gestão municipal, aproximando os serviços públicos da população e garantindo mais qualidade de vida para todos os epitaciolandenses.
