RIO BRANCO
Saúde

Prefeitura de Brasileia leva atendimento especializado e exames de alta complexidade à população durante Itinerante

25 de agosto de 2025

Saúde

O prefeito Carlinhos do Pelado confirmou que uma terceira edição do programa já está em planejamento e será realizada em breve – Fotos: Hibis Syahu

A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (23) a segunda edição do programa Saúde em Ação na Comunidade. A iniciativa, realizada na Vigilância em Saúde, garantiu acesso gratuito a consultas médicas em mais de dez especialidades, além de 8 exames de média e alta complexidade, beneficiando diretamente centenas de moradores que aguardavam por atendimento, evitando que essas pessoas precisassem se deslocar até a capital acreana para conseguir assistência.

No total, foram registrados 1.872 atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos. A ação contou com a participação de mais de 30 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos e servidores municipais, que se mobilizaram para atender a população.

A realização das ações de saúde no município também acontecem com recursos federais, viabilizados por meio do apoio dos deputados federais Roberto Duarte, Eduardo Veloso, Antônia Lúcia e Socorro Nery, que têm contribuído para fortalecer a saúde pública em Brasileia.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a ação atende a uma demanda urgente da comunidade:

“Muitas pessoas esperam meses para conseguir uma consulta ou exame em Rio Branco. Nosso objetivo é encurtar essa distância e oferecer um atendimento de qualidade aqui mesmo em Brasileia. É compromisso da nossa gestão cuidar da saúde de todas as pessoas com respeito e dignidade”, afirmou.

Leia Também:  Prefeitura de Epitaciolândia encerra o projeto Setembro Verde 2024 com evento aberto ao público

O gestor também fez questão de agradecer o apoio dos parlamentares federais:

“Quero registrar meu agradecimento especial aos deputados Roberto Duarte, Eduardo Veloso, Antônia Lúcia e Socorro Nery. Foi através do empenho e do apoio deles que conseguimos viabilizar recursos para trazer esse atendimento especializado. Essa união de esforços mostra que, quando trabalhamos juntos, quem ganha é a população”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou que a ação é parte de uma estratégia para ampliar o acesso da população:

“A saúde precisa estar onde o povo está. Essa é a determinação do prefeito Carlinhos, e é isso que estamos fazendo, descentralizando os serviços e levando qualidade no atendimento. Essa segunda edição mostra exatamente que estamos no caminho certo. Os números, por exemplo, impressionam, mas o que mais importa são as histórias das pessoas que foram atendidas. Cada consulta realizada aqui representa mais saúde e menos sofrimento para as famílias”, afirmou.

Entre os beneficiados está o aposentado Antônio Guilherme, que aguardava há oito meses por uma consulta:

“Eu já tinha perdido a esperança de ser atendido logo. Hoje consegui aqui, perto de casa. Estou muito agradecido”, disse.

Leia Também:  Pacientes continuam à espera de atendimento nos corredores do novo PS em Rio Branco

A servidora pública Vanice Batista também comemorou a oportunidade de realizar exames de alta complexidade sem custo:

“São exames muitas vezes caros e difíceis de conseguir. E hoje eu e outras pessoas que estamos aqui estamos tendo essa oportunidade de ser atendida sem custo nenhum, graças a Deus e a esse itinerante que a Prefeitura trouxe para nós. É uma vitória para nós moradores”, comemorou.

Já Jamara Alves, mãe de um menino que precisava realizar espirometria, contou que a ação trouxe alívio para sua família:

“Meu filho precisava muito desse exame e eu não tinha como levá-lo até Rio Branco. Essa iniciativa foi fundamental. Estou muito feliz”, relatou.

A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira (25) que foram realizadas 115 consultas da Medicina da Família e Comunidade, Oftalmologia (107), Ortopedia (99), Fonoaudiologia (113), Cardiologia (59), Ginecologia (43), Geriatria (33), Generalista (37), Nutrição (28), Pediatria (16).

Os exames de alta e média complexidade e procedimentos também realizados durante a ação foram: Oftalmológicos (642), Ultrassonografia (167), Fonoaudiologia (285), Ecocardiograma (59), Bioimpedância (28), Colposcopia (20), Espirometria (12) e Eletroencefalograma (9).

O prefeito Carlinhos do Pelado confirmou que uma terceira edição do programa já está em planejamento e será realizada em breve.

