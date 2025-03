Prefeitura de Assis Brasil realiza ação em alusão ao Março Lilás e Março Verde na UBS Gildo Ferreira

Nesta terça-feira(25), o município de Assis Brasil realizou a 3ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento reuniu profissionais de diversas áreas para debater e propor melhorias nas condições de trabalho e na saúde ocupacional local.

Promovida pela Prefeitura Municipal, por meio do Conselho Municipal de Saúde e com o apoio do Conselho Estadual de Saúde, a conferência contou com a presença de autoridades como Maria Lucrécia, conselheira estadual e coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e Sandreya Maia, representante do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância deste espaço democrático: “Esta é a oportunidade de defendermos os nossos direitos.” Ele enfatizou que a conferência permite que os trabalhadores expressem suas necessidades e contribuam para a formulação de políticas públicas que assegurem condições de trabalho mais seguras e saudáveis.

Eventos como este são fundamentais para fortalecer a participação social na construção de um sistema de saúde mais justo e eficaz, garantindo que as vozes dos trabalhadores sejam ouvidas e consideradas nas decisões que impactam diretamente suas vidas e bem-estar.