Prefeitura de Assis Brasil realiza ação de saúde bucal na Escola Municipal Aládia Aquino Bonfim, no Ramal do 13

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta semana uma importante ação de saúde bucal com os alunos da Escola Municipal Aládia Aquino Bonfim, localizada no Ramal do 13.

A atividade teve como principal objetivo orientar as crianças sobre a importância da higiene oral e os cuidados diários com os dentes. Durante a ação, foram distribuídos kits de higiene bucal contendo escova de dentes, creme dental, fio dental e uma caderneta educativa com instruções sobre higiene bucal e desenhos para colorir, reforçando o aprendizado de forma lúdica e divertida.

Além da entrega dos kits, a equipe de saúde realizou uma explicação prática sobre como escovar corretamente os dentes, a maneira adequada de utilizar o fio dental e os principais hábitos que contribuem para manter a saúde bucal em dia.

A ação foi muito bem recebida pelos alunos e professores, que destacaram a importância de iniciativas como essa para promover saúde e prevenção desde a infância.

A Prefeitura de Assis Brasil segue firme no compromisso de levar saúde e bem-estar para todos os cantos do município, com atenção especial às crianças da zona rural.