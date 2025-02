Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Saúde realiza ação de combate à dengue no KM 02

Como parte da estratégia da Campanha de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde, (UBS), Comércios e instituições. A equipe de servidores da Vigilância em Saúde realizaram a vacinação contra influenza nos funcionários da sede da Prefeitura de Brasileia

Até mesmo o prefeito Carlinhos do Pelado foi imunizado e destacou a importância da vacinação “amigos de Brasiléia, quero reforçar a importância da vacinação contra a influenza. A gripe é uma doença séria, e a vacina é a melhor forma de proteger a nós mesmos e quem amamos, especialmente nossos idosos, crianças e pessoas com saúde mais frágil. Conto com cada um de vocês para se vacinar, ” enfatizou.

A campanha de vacinação contra influenza continua, em todas Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade e na zona rural do município. E já imunizou mais de 4500 brasileenses.

A ação faz parte de uma estratégia humanizada da gestão municipal de levar atendimento de saúde contra a influenza a todas as pessoas que ficam impossibilitadas de ir até as Unidades de Saúde tomar a vacina por conta da incompatibilidade do horário de expediente e trabalho.

É importante lembrar que as noves Unidades Básicas de Saúde ( UBS), em Brasileia contam também com todas as vacinas disponíveis de rotina e contra a covid-19, dengue (para crianças e adolescentes) e também para influenza ( gripe).

As ações da saúde municipal devem continuar nos próximos meses até o encerramento da Campanha de imunização contra a influenza pelo Ministério da Saúde em Julho.