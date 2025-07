Prefeitura de Assis Brasil intensifica vacinação contra o sarampo na fronteira e nas unidades de saúde

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando uma importante ação de imunização na área da Alfândega, voltada especialmente para pessoas que cruzam a fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia. A iniciativa tem como foco a prevenção contra o sarampo, doença que voltou a preocupar devido a surtos registrados nos países vizinhos.

A ação acontece em um ponto estratégico do município, onde há grande circulação de imigrantes e viajantes internacionais, como forma de proteger a população local e evitar a disseminação do vírus no território brasileiro.

Além da vacinação na Alfândega, a Secretaria de Saúde também está oferecendo a imunização contra o sarampo nas Unidades Básicas de Saúde Gildo Ferreira e Terezinha Batista dos Santos, garantindo o acesso ao imunizante a todos os moradores de Assis Brasil.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Vanderleia Monteiro, a mobilização faz parte da estratégia de vigilância em saúde diante do aumento de casos da doença na região de fronteira. “Nosso objetivo é bloquear qualquer possibilidade de transmissão do sarampo no município. A vacina é segura, gratuita e salva vidas”, destacou.

A Prefeitura reforça o chamado para que todas as pessoas com esquema vacinal incompleto procurem uma unidade de saúde e se imunizem. A prevenção é a melhor forma de proteger a si mesmo e a comunidade.