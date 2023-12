Prefeito Zequinha Lima inaugura 19° Unidade de Saúde Francisco Ary da Silveira, em Cruzeiro do Sul

Assessoria – O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, inaugurou na tarde desta sexta,8 a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Francisco Ary da Silveira, no Bairro do Cruzeirão.

A reforma custou cerca de R$350 mil e buscou atender tanto às necessidades e reivindicações dos moradores quanto dos profissionais de saúde do posto. Este já é 19° posto de saúde revitalizado na gestão do prefeito Zequinha Lima.

A UBS ganhou banheiro, salas e a cobertura de um novo espaço na recepção.

“Estava destruído e agora está ótimo. O médico que tinha era pouco para atender muita gente mas agora temos médicos suficientes”, disse a moradora Maria do Carmo Lopes.

Giovane Santos, presidente da Associação de moradores do Bairro do Cruzeirão, disse que a demanda dos moradores por uma área coberta na entrada do posto, foi atendida.

“Muito bom ter a oportunidade de acompanhar de usufruir deste espaço novo. Fizeram ampliações na unidade, e o acolhimento na entrada, a cobertura que antes não tinha, que foi uma reivindicação dos moradores que fizemos”, enfatizou.

Manoel Nery, morador do Mutirão do Cruzeirão, foi um dos moradores que pediu a cobertura na entrada.

“Quando as pessoas chegavam do atendimento não tinha amparo. Agora as pessoas ficam do lado de dentro enquanto esperam pelo médico. Agradecemos pelo interesse da prefeitura, que teve esse respeito pelo povo”, agradeceu.

Dr. James é o médico que atende na UBS do Cruzeirão, afirma que o novo espaço, proporciona melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam no local.

“Para gente, vem nos estimular a trabalhar melhor e trará mais conforto. Porque o emocional de quem trabalha às vezes é afetado pela conjuntura. Essa unidade é referenciada pelos estudantes de medicina e espaço ficou bom muito mais confortável e funcional para todos. Parabenizo a gestão por esse ato importante que está deixando seu legado”, pontuou.

Para a secretária de Saúde do município, Valéria Lima, o apoio dos parlamentares, é fundamental para a execução das obras.

“O recuso do SUS é pequeno e se não tivéssemos essa parceria dos parlamentares, não conseguiríamos reformar e seria difícil a aquisição de equipamentos e bens permanentes. Tudo isso é possível graças a essa parceria de senadores, deputados federais, estaduais e governo do Estado “, agradeceu ela.

O prefeito Zequinha enfatizou a importância da estrutura renovada e ampliada para o bom atendimento da população.

“Estamos entregando este que é o décimo novo posto de saúde reformado com instalações ampliadas. Isso favorece o atendimento ao usuário que precisa do posto de saúde. É motivo de orgulho também termos servidores motivados para trabalhar para atender bem as pessoas”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.