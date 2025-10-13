Saúde
Prefeito Salatiel Magalhães entrega novos fardamentos e materiais de trabalho a Agentes Comunitários de Saúde
Saúde
O prefeito Salatiel Magalhães participa de festividade em alusão ao Dia do Agente Comunitário de Saúde (ACS), celebrando a importância desses profissionais que atuam diretamente nas comunidades, promovendo a saúde e o bem-estar das famílias rodriguenses.
Durante o evento, foram entregues novos fardamentos e materiais de trabalho, como balanças e fitas métricas, reforçando o compromisso da gestão em oferecer melhores condições aos profissionais e garantir um atendimento de qualidade à população.
Em seu pronunciamento, o prefeito destacou o papel essencial dos agentes comunitários na atenção básica à saúde e reafirmou o compromisso da administração municipal em valorizar a categoria e fortalecer os serviços públicos de saúde.
“Os agentes comunitários de saúde são a base do nosso sistema de atenção primária. Eles estão na linha de frente, visitando as famílias e levando cuidado e orientação. Essa é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação de cada um”, ressaltou o prefeito Salatiel Magalhães.
Saúde
Prefeito Jerry Correia reforça parceria com Polo de Saúde Indígena do município de Assis Brasil
Nesta segunda-feira (13), o prefeito Jerry Correia realizou uma visita ao Polo de Saúde Indígena de Assis Brasil, coordenado por EdiPaulo Manchineri. A visita contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Silvani Klaumann, e teve como objetivo fortalecer o compromisso da gestão com a saúde da população indígena do município.
Durante o encontro, o prefeito reafirmou a importância da parceria já existente entre a Prefeitura e o Polo, destacando a intenção de ampliar e fortalecer ainda mais as ações conjuntas.
“A saúde indígena é uma prioridade para nossa gestão. Já temos uma parceria com o Polo e queremos avançar ainda mais, garantindo atendimento digno e contínuo para todas as comunidades”, afirmou Jerry Correia.
O prefeito também parabenizou EdiPaulo Manchineri pela atuação à frente da coordenação do Polo e reconheceu o trabalho de toda a equipe envolvida.
“Parabenizo o EdiPaulo por assumir um cargo tão importante e por sua dedicação. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde seguem à disposição para manter e ampliar as parcerias em prol da nossa população indígena”, reforçou.
A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com uma gestão inclusiva e voltada para todos os povos do município.
Prefeito Carlinhos do Pelado entrega veículos e reforça estrutura dos serviços públicos em Brasileia
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia operação de recapeamento na Avenida Marechal Rondon
Prefeito Salatiel Magalhães entrega novos fardamentos e materiais de trabalho a Agentes Comunitários de Saúde
Capital federal sedia reuniões ministeriais e fóruns sociais na contagem regressiva para a conferência climática em Belém
POLÍTICA
Capital federal sedia reuniões ministeriais e fóruns sociais na contagem regressiva para a conferência climática em Belém
Brasília recebe encontros preparatórios para a COP30 – Fotos: Fabio: Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil (Marcos Jorge Dias) – A menos de...
Vereador André Kamai cobra soluções efetivas e denuncia falta de transparência no transporte público da gestão Bocalom
Vereador reforçou ainda que a Câmara tem papel central na cobrança de resultados – Foto: Paulo Murilo Durante a audiência...
Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce
O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, está sendo duramente criticado por moradores do Assentamento Walter Arce,...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Cultura7 dias atrás
Encerramento em grande estilo marca os 4 dias do 9º Festival da Banana 2025 de Rodrigues Alves
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Petecão articula vinda ao Acre de referência nacional em autismo para fortalecer ações de inclusão e conscientização
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo do Estado seguem pavimentando ruas no município
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antônia solicita ampliação do horário de funcionamento do SAMU em Marechal Thaumaturgo