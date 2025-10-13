Prefeito Salatiel Magalhães entrega novos fardamentos e materiais de trabalho a Agentes Comunitários de Saúde

O prefeito Salatiel Magalhães participa de festividade em alusão ao Dia do Agente Comunitário de Saúde (ACS), celebrando a importância desses profissionais que atuam diretamente nas comunidades, promovendo a saúde e o bem-estar das famílias rodriguenses.

Durante o evento, foram entregues novos fardamentos e materiais de trabalho, como balanças e fitas métricas, reforçando o compromisso da gestão em oferecer melhores condições aos profissionais e garantir um atendimento de qualidade à população.

Em seu pronunciamento, o prefeito destacou o papel essencial dos agentes comunitários na atenção básica à saúde e reafirmou o compromisso da administração municipal em valorizar a categoria e fortalecer os serviços públicos de saúde.

“Os agentes comunitários de saúde são a base do nosso sistema de atenção primária. Eles estão na linha de frente, visitando as famílias e levando cuidado e orientação. Essa é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação de cada um”, ressaltou o prefeito Salatiel Magalhães.