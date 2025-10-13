Prefeito Jerry Correia reforça parceria com Polo de Saúde Indígena do município de Assis Brasil

Nesta segunda-feira (13), o prefeito Jerry Correia realizou uma visita ao Polo de Saúde Indígena de Assis Brasil, coordenado por EdiPaulo Manchineri. A visita contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Silvani Klaumann, e teve como objetivo fortalecer o compromisso da gestão com a saúde da população indígena do município.

Durante o encontro, o prefeito reafirmou a importância da parceria já existente entre a Prefeitura e o Polo, destacando a intenção de ampliar e fortalecer ainda mais as ações conjuntas.

“A saúde indígena é uma prioridade para nossa gestão. Já temos uma parceria com o Polo e queremos avançar ainda mais, garantindo atendimento digno e contínuo para todas as comunidades”, afirmou Jerry Correia.

O prefeito também parabenizou EdiPaulo Manchineri pela atuação à frente da coordenação do Polo e reconheceu o trabalho de toda a equipe envolvida.

“Parabenizo o EdiPaulo por assumir um cargo tão importante e por sua dedicação. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde seguem à disposição para manter e ampliar as parcerias em prol da nossa população indígena”, reforçou.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com uma gestão inclusiva e voltada para todos os povos do município.