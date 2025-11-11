Prefeito Jerry Correia entrega laboratório móvel de informática para escolas municipais de Assis Brasil

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, acaba de ampliar o acesso à tecnologia nas escolas da rede municipal. O prefeito Jerry Correia entregou o novo laboratório móvel de informática, um investimento que vai beneficiar inicialmente três escolas: Vicente Bessa, Maria Ferreira e Edilsa Maria Batista.

O laboratório conta com 25 computadores modernos, preparados com todos os programas necessários para oferecer aos alunos noções básicas de informática e introdução ao mundo digital. Por ser móvel, o laboratório poderá atender cada escola por período, garantindo que mais alunos tenham acesso aos equipamentos e ao aprendizado.

“Esse investimento representa mais conhecimento, mais oportunidades e mais futuro para nossas crianças. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia, e queremos que nossos alunos estejam preparados para esse mundo digital”, destacou o prefeito Jerry Correia, agradecendo à secretária de Educação, Vanderléia, e toda a equipe pelo empenho na execução do projeto. Em breve, um técnico especializado será contratado para acompanhar o uso dos equipamentos e auxiliar os alunos.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação de qualidade e o desenvolvimento de novas habilidades para os estudantes de Assis Brasil.