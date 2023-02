Porto Walter participa de oficina da Amazônia Solidária para debater sobre cobertura vacinal

Para reduzir as barreiras comunicativas de acesso à vacina contra a Covid-19 e promover o planejamento com a construção de estratégias de comunicação e difusão do conhecimento cientifico, uma rede de entidades (inter) nacionais (USA ID, SITAWI, FIOCRUS, COSEMS) estão promovendo em Rio Branco a Oficina da Amazônia Solidária.

O município é representado pelo Coordenador de Imunização Vinicius Lopes, da Secretaria Municipal de Saúde. No evento o coordenador destacou a importância de discutir a promoção e as estratégias de divulgação para acesso à informação como fonte segura aos serviços de saúde.

“São nessas oficinas que saem as estratégias de fortalecimento das ações de imunização. Precisamos promover o acesso à informação com fontes confiáveis e com isso enfrentarmos a desinformação, o que sem dúvida é um dos principais fatores que impactam as baixas coberturas vacinais, o que permite que diversos grupos etários estejam expostos a doenças evitadas com as vacinas”, explica.

O coordenador lembrou que Porto Walter promoveu estratégias de enfrentamento a Covid-19, reconhecido, ganhou prêmios com práticas exitosas na pandemia.

“O Prefeito e a Secretária de Saúde não mediram esforços para que o acesso à vacinação fosse facilitado a todos. O bom senso e a ciência prevaleceram, e no esforço conjunto salvaram muitas vidas na pandemia. Que mais mecanismos sejam criados para que as ações em saúde sejam sendo fortalecidas a cada dia”, disse.

