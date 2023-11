Por meio da Campanha “Jogue Certo” Secretaria de Saúde atende 400 pessoas no porto de Cruzeiro do Sul

Com diversas ações neste mês de novembro, a secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul, por meio da Campanha “Jogue Certo”, realizou na manhã desta terça-feira, 14, no Porto da cidade, 400 atendimentos médicos e odontológicos de ribeirinhos e catraeiros.

Marisson de Souza, se consultou com o médico e já saiu com seu pedido de ultrassonografia agendado.

“Muito bom o atendimento realizado aqui na beira do rio e eu fui atendido de forma rápida e já estou liberado. Agendei outros exames para me cuidar”, conta

O evento contou com o apoio de acadêmicos da Faculdade Claretiano.

“Estamos ajudando nesse trabalho de prevenção da saúde do homem aqui na beira do rio. Trouxemos nossos alunos e diversos atendimentos de testes rápido e vacinação” , explicou a enfermeira Tailyne Aguiar, supervisora da instituição.

O vereador Márcio da Farinha, acompanhou a ação de saúde realizada pela gestão municipal e parabenizou o prefeito Zequinha Lima por levar saúde aos ribeirinhos.

“Quero parabenizar o prefeito Zequinha Lima e a secretária Valéria por trazer esses atendimentos aos nosso catraeiros e ribeirinhos. É de suma importância esse serviço porque são pessoas que muitas vezes não conseguem ir ao posto de saúde. Aqui estou reconhecendo o grande trabalho que está sendo feito pela saúde do homem” pontuou o parlamentar.

O prefeito Zequinha Lima explicou que a gestão estará realizando esse trabalho de saúde preventiva durante todo o mês.

“Investir em saúde preventiva é trazer mais dignidade e vida às famílias cruzeirense, como estamos fazendo aqui. Estaremos durante todo esse mês realizando inúmeras atividades de saúde voltada para cuidar do homem “, destacou Zequinha.

Na última segunda-feira,13, o prefeito Zequinha acompanhou a mesma ação na sede do Deracre, onde foram realizados mais de 500 atendimentos entre serviços odontológicos, testes rápidos, atendimentos médicos, dose de vacinas e pedidos de exames.