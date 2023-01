Policlínica do Tucumã convoca mais de 760 mulheres que deram entrada em processos de laqueadura

Atendimento no Crie segue neste domingo (15) para vacinar crianças com doses contra a Covid e de rotina do calendário — Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

Quase 290 doses de vacinas foram aplicadas nesse sábado (14) durante o Dia D de Vacinação no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), em Rio Branco. As equipes de saúde atenderam crianças de 6 meses a 2 anos com a dose de reforço contra a Covid-19 e também com vacinas do calendário infantil.

O atendimento foi feito até às 17h no Crie. O balanço divulgado do mutirão mostra que foram aplicadas 288 doses de vacinas, sendo a maioria da 2ª dose contra a Covid. A ação atendeu 216 crianças.

“Foi muito boa a ação, foi bastante válida. Focamos muito na Covid, mas atualizamos muito o calendário de vacinas que estava muito atrasado. Isso já foi muito bom”, disse a enfermeira do Crie, Daíla Timbó.

O Crie segue aberto neste domingo (15) para vacinar as crianças. Ainda segundo a enfermeira, nem todas as crianças aptas a tomarem o reforço contra a Covid-19 compareceram na ação.

Por isso, os pais ou responsáveis que tiverem interesse devem agendar o atendimento pelo telefone (68) 98402 1136 (WhatsApp). “Então, os pais que tiverem interesse em fazer a segunda dose tem que ligar para a gente fazer o agendamento para não haver perdas de doses”, orienta.

Vacinação

Segundo Painel de Monitoramento de doses aplicada contra a Covid no estado, até este sábado (14) foram 1.672.292 vacinadas aplicadas, sendo assim 587.415 pessoas imunizadas. Deste total:

685.712 foram da primeira dose;

573.786 de segunda dose;

13.629 de dose única.

Além disso, 22.963 doses adicionais; 285.723 de primeiro reforço e 86.146 do segundo reforço. No caso de crianças a adolescentes, 276.953 foram vacinados, sendo 180.547 em jovens de 11 a 17 anos e 96.406 aplicações em crianças de 5 a 11 anos. Com informações do G1 Acre.