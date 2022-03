Saúde entrega novos aparelhos de ultrassom à Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco

Todos os residentes foram examinados – Foto: Danna Anute

Assessoria – Um sorriso no rosto proporciona benefícios sociais e interpessoais, contribuindo também com a saúde física, na redução da pressão arterial, além elevar o ânimo e a autoestima, aumentando a confiança e diminuindo o sofrimento de quem sorri.

Foi pensando em todos esses benefícios que a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), por meio do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), esteve na manhã desta quarta-feira, 16, no Lar Vicentino Dona Raimunda Odília, em Rio Branco, realizando o primeiro contato dos dentistas com todos os residentes. A iniciativa é também alusiva ao Dia Mundial da Saúde Bucal, comemorado em 20 de março.

“Trouxemos dois especialistas em próteses que fazem parte do CEO da Fundhacre, para avaliarem e iniciarem o processo de próteses dentárias dos residentes. As próteses irão facilitar a absorção dos nutrientes, sem contar da importância do sorriso”, ressaltou a coordenadora-geral do CEO, Christiane Lopes.

A diretora do Lar, Waldenize Rebelo, relatou os pontos positivos da vinda dos profissionais. “O Lar Vicentino fica honrado de receber a equipe do CEO, pois 80% dos nossos idosos não têm dentição. Isso incomoda e entristece, deixa muitas vezes os residentes depressivos, recolhidos, sem se socializar. Então, para muitos isso pode ser uma ação simples, mas para eles é um sonho a ser realizado”, observou.

O Lar Vicentino conta com uma equipe multiprofissional, composta por fisioterapeutas, nutricionistas, geriatra e equipe de enfermagem completa. Serão beneficiados com as próteses 49 residentes da instituição.

O coordenador da equipe de saúde da instituição, Pablo Leite, relata que o sentimento é de alegria: “Saber que a cada dia podemos melhorar a qualidade de vida deles é algo que nos deixa felizes; externo aqui meu carinho e gratidão ao apoio e sensibilidade do governo do Acre, Sesacre e toda equipe da Fundhacre, que está presente no dia de hoje, contribuindo na realização desta importante ação”, disse.

Maria Geralmira Bandeira Santos, chegou no Lar Vicentino em 2020, ao lado do seu namorado, também residente, Ivo Vandir da Silva , de 65 anos. A residente transbordava alegria pela ação realizada pela equipe do CEO: “Sorrir é muito importante, quem sorri proporciona alegria e felicidade para quem vê”, afirmou.

Para o senhor Francisco César da Silva, 62, que se encontra instituição há quase três anos, a ação trará muitos benefícios para quem reside no local: “Quero parabenizar aos organizadores por essa belíssima ação que irá beneficiar todos nós”, disse.

