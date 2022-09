Para ampliar cobertura, Centro de Referência para Imunobiológicos segue com oferta de vacinas no período noturno em Rio Branco

A prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde realizou ações na zona urbana e rural de Epitaciolândia, Na cidade neste sábado dia 20, foi realizada a campanha de vacinação “Dia D” com vacinas para público adulto e infantil.

As ações de vacinação aconteceram na UBS José Francisco do Nascimento (Bairro Jose Hassem), Bairro Satel (Assentamento Bahia) e na Praça Edmundo Pinto em frente à Escola Joana Ribeiro Amed, com vacinas de Rotina, Covid-19 e poliomielite.

Na zona rural na Comunidade do Mato Grosso foi realizado a 39ª Edição do Programa Saúde na Comunidade com 869 atendimentos sendo:

Atendimento médico: 83

Procedimento odontológico: 141

Procedimento de enfermagem: 183

Atendimento/ abordagem Psicólogo: 6

Vacina: 114

• Rotina: 75

• Covid: 39

Dispensação de medicamentos: 85

Auxílio Brasil: 26

Teste rápido ISTs: 76

Teste Rápido covid: 19

PCCU: 2

Vacina antirrabica: 75

Corte de cabelo: 39

Eletrocardiograma: 20