Outubro Rosa: Centro do Idoso alerta para os problemas do Câncer de mama no município de Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, realizou uma palestra no Centro do Idoso de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.

A atividade faz parte da programação da campanha Outubro Rosa, que visa alertar não só mulheres, mas toda a sociedade da importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença.

O “objetivo é chamar atenção da sociedade para os cuidados preventivos, pois com diagnostico precoce as possibilidades de recuperação são maiores.