Secretaria de Saúde abre mutirões de cirurgias de município de Brasileia e Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, o aumento de casos com sintomas de síndromes gripais, motivou uma intensa busca pelos chamados testes rápidos do Covid-19, o que resultou no esgotamento temporário dos testes que são encaminhados pelo Ministério da Saúde. Em cerca de uma semana, novos testes chegaram e a testagem foi restabelecida nas duas unidades de referência no município: Posto do Agricultor e Escola Oswaldo de Albuquerque Lima.

A fim de prevenir que uma nova falta de material pudesse resultar numa interrupção da testagem, ainda que temporária, a prefeitura se comprometeu em empregar recursos próprios, assinando um contrato de serviço com um laboratório particular de análises clínicas de Cruzeiro do Sul.

O contrato foi publicado nesta sexta-feira, 11, no Diário Oficial do Estado para exames de antígeno. O método utiliza a coleta de amostra da nasofaringe que ao entrar em contato com o antígeno e sob uma luz fluorescente apropriada, revela ou não a presença do vírus da covid-19.

“Trata-se de um contrato de serviço, estamos adquirindo deste laboratório um serviço que inclui desde notificação e coleta até a entrega de resultados. Não requer profissionais do laboratório da secretaria de saúde, serão os profissionais do laboratório que irão atuar. A segunda diferença é que a leitura desses testes são realizadas em máquinas, equipamentos também do próprio laboratório”, explica Valéria Lima, secretária municipal de saúde.

“Essa aquisição visa sobretudo manter a constância na testagem caso venha a faltar o teste do Ministério da Saúde devido à intensa procura. A testagem é uma ação importante que nos ajuda a identificar as áreas de maior contágio e definir as ações estratégicas”, conclui a secretária.

Os recursos utilizados na aquisição dos testes são oriundos da secretaria municipal de saúde e do fundo municipal de saúde.

“O compromisso da gestão é o de não deixar faltar os testes. Com essa aquisição a secretaria de saúde não será tomada de surpresa caso haja novamente um aumento na procura pela testagem. Além disso, todas as outras ações estão sendo tomadas para enfrentar a epidemia de síndromes gripais e a variante ômicron da covid-19”, explicou o prefeito Zequinha Lima.

