Obras da Unidade Básica de Saúde Pastor João Braz terão início na cidade de Cruzeiro do Sul

Na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Tanízio Sá utilizou a tribuna para manifestar total apoio aos servidores da saúde do Estado, que reivindicam a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

Durante a manhã, centenas de profissionais da saúde realizaram uma grande manifestação em frente à sede do Parlamento estadual, em Rio Branco. O ato reuniu enfermeiros, técnicos, auxiliares e demais profissionais da categoria, que reivindicam a valorização da classe e cobram do Governo do Estado a revisão do PCCR — promessa que, segundo os trabalhadores, vem sendo constantemente adiada.

Em sua fala, Tanízio Sá reconheceu a importância dos servidores da saúde, especialmente durante o período crítico da pandemia de Covid-19, e garantiu apoio irrestrito à causa da categoria.

“Eu quero cumprimentar todos os servidores da saúde. Tenho um irmão, um sobrinho e um primo que também trabalham na saúde do Estado. Sobre a defasagem do PCCR de vocês, posso afirmar: aqui na Assembleia não é só um ou dois deputados, são os 24 parlamentares preocupados com essa situação. Tenho certeza de que todos vão declarar apoio 100% ao servidor da saúde. Comigo vocês podem contar, vocês sabem disso. Esse é um conjunto de pessoas que trabalha pelo bem do Estado. E vocês fazem parte da história, enfrentaram a maior pandemia da humanidade. Então podem contar conosco”, declarou o parlamentar.

O movimento, além do protesto em frente à Aleac, pretende ocupar o salão Marina Silva, no interior da Assembleia, durante as sessões legislativas, como forma de pressionar os deputados e o Governo do Estado a atenderem às demandas da categoria.