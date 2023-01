Ministério da Saúde recomenda reforço de vacina contra covid-19 em crianças de 5 a 11 anos

No dia de vacinar, a criança deverá estar acompanhada de seus pais ou responsáveis, munidos com a carteira de vacinação e o cartão do SUS – Foto: Odair Leal

O Ministério da Saúde (MS) recomendou aos estados, por meio de nota técnica publicada nesta quarta-feira, 4, a aplicação de dose de reforço da vacina contra a covid-19 em todas as crianças entre 5 e 11 anos. No Acre, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) vem realizando a vacinação em Rio Branco, e nos demais municípios as ações são desenvolvidas nas unidades básicas de saúde (UBS).

O reforço é indicado para crianças que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses e deve ser feito com a vacina pediátrica da Pfizer. De acordo com a nota, estudos científicos apontaram um aumento considerável da proteção com a dose complementar. Observou-se que crianças que tomaram a primeira dose de reforço apresentaram níveis seis vezes maiores de anticorpos contra a doença, em comparação com as que não tomaram.

Dados do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, revelam que, para crianças entre 5 e 11 anos a cobertura vacinal alcançou, apenas, 52% com a primeira dose e 33% com a segunda dose. De acordo com o boletim nº11/2022 do órgão, a baixa adesão entre os adolescentes e crianças à vacinação, que não foi efetiva em nenhuma etapa, é grave e pioria com o decréscimo da faixa etária.

Como vacinar?

Para evitar o desperdício de doses, a vacinação está sendo realizada por meio de agendamento em todo o estado. Em Rio Branco, os pais podem realizar a solicitação por meio do WhatsApp (68) 9 8402 1136.

Nos demais municípios, os responsáveis devem se dirigir às secretarias municipais de saúde para mais informações. No dia de vacinar, a criança deverá estar acompanhada de seus pais ou responsáveis, munidos com a carteira de vacinação e o cartão do SUS.

Cobertura Vacinal

Recentemente, com o intuito de melhorar a cobertura vacinal em Rio Branco, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), instituiu a vacinação, também, em período noturno. Realizada pelo Crie, a vacinação se estende de segunda a sexta-feira, das 19 às 21 horas, e nos fins de semana e feriados, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

Outra medida a ser tomada para melhorar os índices vacinais no estado é o fortalecimento das ações de imunização nos ambientes em que há concentração de público, como escolas, faculdades, empresas e instituições.