Métodos contraceptivos de longa duração já são realidade na rede municipal de saúde de Porto Walter

A Prefeitura de Epitaciolândia promoveu a 107ª edição Programa Saúde na Comunidade levou desta vez atendimentos na Escola Municipal Maria Cristina, localizada na Fazenda Filipinas. Durante a ação, foram oferecidos diversos serviços à população, incluindo:

Durante a ação, foram ofertadas diversas especialidades, atendimentos médicos, exames, serviços de corte de cabelo, entre outros, totalizando 1.226 atendimentos.

A gestão municipal segue firme no compromisso de levar saúde, dignidade e qualidade de vida para as comunidades rurais, independente da distância.

Objetivo do Programa

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Sergio Mesquita, o “Programa Saúde na Comunidade” busca democratizar o acesso à saúde, especialmente em áreas mais distantes.

“Muitas pessoas têm dificuldade de ir até as unidades de saúde. Por isso, levamos os serviços até elas, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce”, explicou.