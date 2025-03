Jerry Correia participa da 3ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da ubs Terezinha Batista dos Santos, realizou nesta quarta-feira (19) uma ação voltada para as mulheres, em referência ao Março Lilás, campanha que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer do colo do útero.

A atividade aconteceu na UBS Terezinha Batista dos Santos e contou com a participação de moradoras da comunidade. Durante o encontro, foram ministradas palestras sobre a doença, seus riscos e a necessidade de manter os exames preventivos em dia.

Além das orientações de saúde, o momento também proporcionou um espaço de interação e acolhimento entre as mulheres, com lanche servido e a entrega de brindes como forma de incentivo ao cuidado com a saúde.

De acordo com a equipe da UBS, esse tipo de ação é fundamental para aproximar os serviços de saúde da população e reforçar a mensagem de que o câncer do colo do útero tem prevenção e tratamento, quando identificado precocemente.

A Prefeitura de Assis Brasil segue desenvolvendo ações como esta, com o objetivo de garantir mais informação, acesso aos serviços e qualidade de vida para as mulheres do município.