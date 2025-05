Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul é premiada na amostra “Acre, aqui tem SUS”

(Assessoria) – Com o projeto Amigos da Saúde, o município de Cruzeiro do Sul foi premiado na amostra “Acre, aqui tem SUS”, realizada pelo Conselho dos Secretários Municipais de Saúde-COSEMS, em Rio Branco na quinta, 8, e sexta-feira,9. O projeto Amigos da Saúde, criado pela Secretaria Municipal de Saúde em 2023,promove hábitos saudáveis, como caminhadas e corridas, por meio da integração entre a sociedade civil e o poder público.

A amostra é considerada o maior evento estadual voltado à apresentação de experiências exitosas e inovadoras do Sistema Único de Saúde no Acre. Durante o encontro, projetos selecionados foram apresentados a uma banca técnica, composta por profissionais qualificados da área.

O projeto Amigos da Saúde, que conta atualmente com cerca de 278 membros, se destaca por incentivar a prática regular de exercícios físicos, especialmente corridas e caminhadas realizadas aos finais de semana. Além disso, o grupo também promove ações filantrópicas, fortalecendo o vínculo comunitário e o cuidado com o próximo.” O prêmio é um justo reconhecimento aos idealizadores do projeto, além de servir de estímulo para outras conquistas nessa nova gestão.A premiação reafirma o compromisso do prefeito Zequinha Lima com a promoção da saúde e o bem-estar da população, valorizando iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas”, destacou Marcelo Siqueira, secretário municipal de saúde de Cruzeiro do Sul e vice-presidente do COSEMS.

Grupo Amigos da Saúde

Desde 2023 as pessoas do Grupo Amigos da Saúde, em Cruzeiro do Sul, fazem uma caminhada semanal de 9 quilômetros da cidade até o Igarapé Preto, o famoso balneário do município. Todo sábado às 5 horas da manhã os participantes se encontram na rotatória do bairro Cohab e caminham pela Rodovia Ac 405.

A primeira caminhada, em setembro de 2023, foi realizada por servidores da Secretaria Municipal de Saúde para melhorar o estado dos hipertensos,diabéticos e outras pessoas com problemas de saúde. Mas o grupo foi aberto, cresceu e tem pessoas de outras instituições e gente que participa porque gosta dessa prática esportiva. No grupo há educadores físicos que acompanham a atividade durante todo o percurso.

“O grupo foi criado para os hipertensos, diabéticos, voltado pra prática de atividade para estar melhorando a saúde das pessoas, o bem-estar físico, bem-estar mental, o social. É um momento de descontração também. Qualquer pessoa pode participar desse grupo que não é fechado e que tem dado certo. Não tem modalidade de competição ninguém premia ninguém por chegar mais rápido”, relata um dos idealizadores do grupo, Lindomar Ferreira, servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul. Ele destaca a melhoria no estado de saúde dos participantes. “A gente vê pessoas que conseguiram melhorar sua condição de vida, as condição de saúde através desse grupo, pessoas idosas que viviam sedentária, pessoas jovens que têm agora uma condição de vida melhor e principalmente a condição de saúde melhor”, pontua.

Antônio Márcio, de 46 anos, conta que perdeu 24 quilos desde que começou a fazer as caminhadas com o grupo e sente que a vida melhorou. “ Há dois anos eu estava com 134 quilos e com problema de desmaio. Entrei no grupo da caminhada, perdi 24 quilos. Deus deu uma nova chance para mim e colocou esse grupo na minha vida”, enfatiza ele.

Os encontros semanais garantem saúde mental e a socialização necessária para muitos participantes. Como Dona Francisca Moraes da Cunha, de 59 anos. “Hoje eu sou muito feliz de fazer parte dessa caminhada que me traz saúde, que me traz alegria. Quando a gente acorda e sai para caminhar, é uma alegria, uma satisfação em estar com todos. Agradeço muito a Deus e a esse maravilhoso grupo amigo da saúde na minha vida”, destacou

Como surgiu dentro da Secretaria de Saúde a atividade coletiva, com lista de presença e com os dados dos participantes, entra como produção de oferta de serviço do Sistema Único de Saúde- SUS.