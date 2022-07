Fundhacre Hospital realiza mutirão de eletroencefalogramas para público adulto

Assessoria – A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do serviço de Nefrologia, realizou na quarta-feira, 20, uma visita multidisciplinar aos pacientes da unidade. A programação de visita domiciliar é uma das ferramentas utilizadas pela equipe para conhecer de perto a realidade destes pacientes, possibilitando um contato direto com a vida deles.

“Esse trabalho nos permite conhecer de modo mais apurado suas dificuldades, angústias, suas relações intrafamiliares, como se estabelece a convivência comunitária, seu modo de vida em casa e sua rotina”, destaca a psicóloga da Nefrologia, Joana D’Arc Araújo Silva.

Atualmente, o serviço de nefrologia possui aproximadamente 66 pacientes em tratamento de hemodiálise. Estes pacientes são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos nefrologistas, enfermeiros, técnico de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, entre outros.

“O serviço de nefrologia conta com suporte que permite realização de demandas externas da unidade, o que possibilitou à equipe inserir no cronograma de atividades essas visitas domiciliares aos pacientes cadastrados no programa de hemodiálise. Isso tudo é mais uma conquista e avanço dessa gestão, onde quem ganha é a nossa população”, destaca a chefe da Nefrologia da Fundhacre, Lorena Seguel.

Estiveram nas visitas domiciliares a psicóloga Joana D’Arc Araújo Silva, a assistente Social Charlaine Souza de Castro Lira e a enfermeira Christiane Vasconcelos Lopes.