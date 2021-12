Fundação Hospitalar recebe novo aparelho de tomografia para atender as demandas da unidade

Aquisição do novo tomógrafo, é fruto do empenho da atual gestão da Fundhacre – Foto: Danna Anute.

Assessoria – A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), recebeu um novo aparelho de tomografia que passará a atender as demandas da unidade hospitalar, essa primeira fase é de organização para instalação do aparelho.

“Esse é um momento muito oportuno para a gestão pública do estado, para a Secretaria de Saúde, e o governo do Acre, a Fundhacre conta com mais de 200 leitos, Uti e Semi-intensiva, o aparelho irá contribuir no cuidado para com o paciente, além de dar um embasamento maior a equipe médica, e a todos os profissionais que acompanham o quadro clínico”, afirma o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

A nova Fundhacre vem trabalhando para melhorar a qualidade de vida de toda a população, por meio de uma saúde pública em que atenda a todos. A aquisição do novo tomógrafo, é fruto do empenho da atual gestão que não mediu esforços para agilizar todos os trâmites de um processo que já tramitava desde 2016.

“Seguindo a orientação do governador Gladson Cameli em destravar alguns processos, conseguimos a aquisição do tomógrafo que já era um processo que vinha transitando alguns anos com recurso do Banco Mundial do Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser). Esse é um esforço da equipe técnica da Fundhacre que assumiram de fato todo o processo para a chegada do tomógrafo até a unidade”, destacou o presidente.

A chefe do setor de Planejamento, Duciana Araújo enfatiza que há três anos a Fundhacre está com o tomógrafo com defeito, e vem fazendo a transferência dos pacientes de maneira externa para realizar os exames de tomografia.

“Hoje é um dia de grande celebração para nós, sabemos da importância e da necessidade do aparelho para nossos pacientes, mediante isso, realizamos junto a empresa uma articulação na qual por meio de uma sensibilização em prol da saúde da nossa população, construímos uma aliança para agilizar todo o procedimento, onde conseguimos receber o aparelho até mesmo antes do prazo”, afirma Duciana Araújo .

O equipamento é avaliado em mais de R$ 2.2 milhões com recurso do Banco Mundial e ocorreu por meio do Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser).

Novo tomógrafo da Fundhacre chega na unidade hospitalar – Foto: Danna Anute

