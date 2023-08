Farmácias do Acre agora podem fazer exame de análise clínica após autorização da Anvisa

Teste rápido para detecção de doenças — Foto: Prefeitura de Bertioga

G1 Acre – As farmácias do Acre estão autorizadas a fazer exames clínicos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a realização de exames médicos em farmácias de todo país a partir dessa terça-feira (1º).

As farmácias não são obrigadas a disponibilizar os exames, uma vez que esses procedimentos devem ser feitos em local adequado e por um profissional habilitado. A regulamentação da Anvisa determina algumas exigências para que o estabelecimento possa fazer esses procedimentos:

é preciso, por exemplo, ter uma sala apropriada e um farmacêutico ou responsável técnico;

o material tem que ser coletado e processado na própria farmácia, não pode ser enviado para outro local;

exames de urina, fezes ou que exijam punção de sangue não são permitidos;

doenças de notificação obrigatória devem ser comunicadas ao Ministério da Saúde.

Nesta quarta-feira (2), a conselheira do Conselho Federal de Farmácia do Acre (CFF-AC), Isabela Sobrinho, falou sobre o cenário no estado. Segundo ela, as farmácias têm 180 dias para se adequarem a resolução.

“Existem tipos para elas trabalharem, no caso da farmácia comercial está no tipo 1 e, algumas, já tem ambiente adequado porque já faziam testes para Covid. Porém, outras, que não faziam, vão ter que se adaptar, procurar a Vigilância Municipal e fazer toda a adequação da Anvisa”, destacou.

Ela frisou que os profissionais habilitados para o serviço deve passar o paciente por uma triagem. Além disso, não há a necessidade de pedido médico. A pessoa faz o teste, recebe um laudo e o farmacêutico orienta a procurar um laboratório para confirmar o resultado.

“Isso não é um diagnóstico, você não vai receber já um resulto e começar o tratamento na farmácia, não é esse o objetivo. É uma triagem, você tem uma suspeita, quer tirar uma dúvida e tem um acesso. É um meio de promover saúde. Está na suspeita, tem que recorrer a um especialista e fazer todo o tratamento adequado com diagnóstico”, confirmou.

Isso é um avanço, você ter testes em uma maior acessibilidade à população. Você vai poder saber o que está acontecendo com você e dali procurar um médico e um tratamento adequado. Isso não tinha a lógica do laboratório de análise clínicas, onde você vai efetivar a suspeita.

A presidente também falou sobre a lista de exames que as farmácias são autorizadas a fazer. Veja lista completa a baixo.

“São 47 exames, isso é muito bom porque abrange todo um leque de exames do dia a dia. Isso é muito importante, é um avanço, mas para avançarmos precisamos estar adequados com a resolução. Ter o profissional habilitado, tem o ambiente, o alvará sanitário e o paciente saber se conduzido pela cadeia de fluxo do Serviço Único de Saúde [SUS]”

Os serviços que podem ser executados são:

Beta-HCG

Dengue Antígeno NS1

Hemoglobina Glicada A1c

Check-up Pós-Covid Anticorpos Anti-Spike

Colesterol Total

Avaliação de Controle de Asma

Dengue Anticorpos IgG IgM

Glicemia

Glicemia e Pressão Arterial

Glicemia e Perfil Lipídico

Hormônio Luteinizante (LH)

Toxoplasmose

Teste de Intolerância Alimentar

Exames do coração check-up completo

VSR – Vírus Sincicial Respiratório

VSR Molecular – Vírus Sincicial Respiratório

Zika Vírus Anticorpos

Teste Rápido PSA

Teste Rápido Adenovírus

Teste Rápido HIV

Teste Rápido Covid-19 Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Antígeno

Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Molecular

Teste Rápido Ácido Úrico

Teste Rápido Chikungunya

Teste Rápido Lactato

Teste Rápido Malária

Teste Rápido Sífilis

Teste Rápido Troponina Cardíaca

Teste Rápido Ferritina

Teste Rápido Mioglobina

Teste Rápido Streptococcus Grupo A Molecular

Teste Rápido Streptococcus Grupo A

Teste Rápido Hepatite C

Teste Rápido Vitamina D

Avaliação de Controle da Asma

Teste Rápido Proteína C Reativa

Teste Rápido Rubéola

Teste Rápido Dímero-D

Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos

Teste Rápido Febre Amarela

Teste Rápido Helicobacter Pylori

Teste Rápido Influenza Molecular

Teste Rápido de Alergia Alimentar

Teste Rápido Tipo Sanguíneo

Medição de Pressão arterial