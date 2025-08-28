Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Saúde

Falha elétrica prejudica exames hormonais em Cruzeiro do Sul; gestão anuncia medidas emergenciais

Publicados

28 de agosto de 2025

Saúde

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o equipamento responsável pela realização dos exames hormonais do Centro de Diagnóstico Edson Mesquita de Magalhães, no bairro Aeroporto Velho, foi danificado devido às quedas de energia registradas na noite de quarta-feira, 27 e madrugada de quinta-feira,28.

De forma imediata, a Secretaria entrou em contato com a empresa responsável e já solicitou a substituição da placa danificada. O reparo está em andamento e a previsão é de que até a próxima semana o serviço seja restabelecido, garantindo a retomada das coletas e dos atendimentos normalmente.

A Prefeitura reforça seu compromisso em trabalhar continuamente em prol da população, assegurando qualidade e eficiência nos serviços de saúde do município.

Saúde

