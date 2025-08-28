Saúde
Falha elétrica prejudica exames hormonais em Cruzeiro do Sul; gestão anuncia medidas emergenciais
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o equipamento responsável pela realização dos exames hormonais do Centro de Diagnóstico Edson Mesquita de Magalhães, no bairro Aeroporto Velho, foi danificado devido às quedas de energia registradas na noite de quarta-feira, 27 e madrugada de quinta-feira,28.
De forma imediata, a Secretaria entrou em contato com a empresa responsável e já solicitou a substituição da placa danificada. O reparo está em andamento e a previsão é de que até a próxima semana o serviço seja restabelecido, garantindo a retomada das coletas e dos atendimentos normalmente.
A Prefeitura reforça seu compromisso em trabalhar continuamente em prol da população, assegurando qualidade e eficiência nos serviços de saúde do município.
Prefeitura de Brasileia leva atendimento especializado e exames de alta complexidade à população durante Itinerante
O prefeito Carlinhos do Pelado confirmou que uma terceira edição do programa já está em planejamento e será realizada em breve – Fotos: Hibis Syahu
A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (23) a segunda edição do programa Saúde em Ação na Comunidade. A iniciativa, realizada na Vigilância em Saúde, garantiu acesso gratuito a consultas médicas em mais de dez especialidades, além de 8 exames de média e alta complexidade, beneficiando diretamente centenas de moradores que aguardavam por atendimento, evitando que essas pessoas precisassem se deslocar até a capital acreana para conseguir assistência.
No total, foram registrados 1.872 atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos. A ação contou com a participação de mais de 30 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos e servidores municipais, que se mobilizaram para atender a população.
A realização das ações de saúde no município também acontecem com recursos federais, viabilizados por meio do apoio dos deputados federais Roberto Duarte, Eduardo Veloso, Antônia Lúcia e Socorro Nery, que têm contribuído para fortalecer a saúde pública em Brasileia.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a ação atende a uma demanda urgente da comunidade:
“Muitas pessoas esperam meses para conseguir uma consulta ou exame em Rio Branco. Nosso objetivo é encurtar essa distância e oferecer um atendimento de qualidade aqui mesmo em Brasileia. É compromisso da nossa gestão cuidar da saúde de todas as pessoas com respeito e dignidade”, afirmou.
O gestor também fez questão de agradecer o apoio dos parlamentares federais:
“Quero registrar meu agradecimento especial aos deputados Roberto Duarte, Eduardo Veloso, Antônia Lúcia e Socorro Nery. Foi através do empenho e do apoio deles que conseguimos viabilizar recursos para trazer esse atendimento especializado. Essa união de esforços mostra que, quando trabalhamos juntos, quem ganha é a população”, destacou.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou que a ação é parte de uma estratégia para ampliar o acesso da população:
“A saúde precisa estar onde o povo está. Essa é a determinação do prefeito Carlinhos, e é isso que estamos fazendo, descentralizando os serviços e levando qualidade no atendimento. Essa segunda edição mostra exatamente que estamos no caminho certo. Os números, por exemplo, impressionam, mas o que mais importa são as histórias das pessoas que foram atendidas. Cada consulta realizada aqui representa mais saúde e menos sofrimento para as famílias”, afirmou.
Entre os beneficiados está o aposentado Antônio Guilherme, que aguardava há oito meses por uma consulta:
“Eu já tinha perdido a esperança de ser atendido logo. Hoje consegui aqui, perto de casa. Estou muito agradecido”, disse.
A servidora pública Vanice Batista também comemorou a oportunidade de realizar exames de alta complexidade sem custo:
“São exames muitas vezes caros e difíceis de conseguir. E hoje eu e outras pessoas que estamos aqui estamos tendo essa oportunidade de ser atendida sem custo nenhum, graças a Deus e a esse itinerante que a Prefeitura trouxe para nós. É uma vitória para nós moradores”, comemorou.
Já Jamara Alves, mãe de um menino que precisava realizar espirometria, contou que a ação trouxe alívio para sua família:
“Meu filho precisava muito desse exame e eu não tinha como levá-lo até Rio Branco. Essa iniciativa foi fundamental. Estou muito feliz”, relatou.
A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira (25) que foram realizadas 115 consultas da Medicina da Família e Comunidade, Oftalmologia (107), Ortopedia (99), Fonoaudiologia (113), Cardiologia (59), Ginecologia (43), Geriatria (33), Generalista (37), Nutrição (28), Pediatria (16).
Os exames de alta e média complexidade e procedimentos também realizados durante a ação foram: Oftalmológicos (642), Ultrassonografia (167), Fonoaudiologia (285), Ecocardiograma (59), Bioimpedância (28), Colposcopia (20), Espirometria (12) e Eletroencefalograma (9).
O prefeito Carlinhos do Pelado confirmou que uma terceira edição do programa já está em planejamento e será realizada em breve.
Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, destaca que acordo abre novas portas para inovação e fortalecimento das cadeias produtivas
ApexBrasil e Secretaria de Economia do México assinam memorando para impulsionar cadeias produtivas – Foto: Reprodução/ MDICS Com o objetivo de...
Mesmo em um Acre majoritariamente bolsonarista, Lula garante investimentos e DNIT anuncia edital para construção da ponte de Rodrigues Alves
Com investimento milionário, obra histórica começa a sair do papel; Lula reforça apoio ao Acre, apesar do estado ser reduto...
De Angelim a Perpétua e novas lideranças, a Federação Brasil da Esperança pode montar uma chapa federal competitiva com Jorge Viana ao Senado
PT aposta no ex-governador e atual presidente da APEX como prioridade ao Senado, mas depende de sua articulação para fortalecer...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica
O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
