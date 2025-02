Faça Parte do Programa Farmácia Popular do governo Lula e Ofereça Medicamentos Gratuitos à População

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reinaugurou na tarde desta terça-feira, 25, a Unidade de Saúde Francisco Pereira Dantas, localizada no Bairro do Igarapé Preto. O investimento na obra de reforma, ampliação e revitalização foi de R$ 400 mil. Este é o 28° estabelecimento dos 33 de saúde reformados e entregues pelo prefeito Zequinha Lima.

A unidade atualmente conta com 14 servidores oferecendo consultas médica, devenfermagem, odontologia, visita domiciliar, vacinação, ações de controle da dengue e malária, pré natal e puerpério, PCCU, puericultura, curativos, planejamento familiar, teste do pezinho, testes rápidos para HIV, sífilis e HB, prevenção, tratamento e acompanhamento de doenças sexualmente transmissíveis, acompanhamento das doenças crônicas como hipertensão, diabetes, controle do tabagismo, atividades coletivas, grupos e rodas de conversa e agendamento de exames.

O coordenador da unidade Andres Cleumor disse mais de mil famílias de 5 comunidades são atendidas no local.

“Para nós é motivo de satisfação a gente louva a Deus pela vida do nosso prefeito que ampliou e revitalizou a unidade de saúde. São mais de mil famílias atendidas aqui de 5 comunidades, então hoje é um dia histórico porque assim a gente desenvolve melhor nosso trabalho para a população”, pontuou o coordenador.

O morador da comunidade Geovani Maciel disse que uma unidade de saúde desse porte representa muito para todos.

“Aqui, tem dentista, enfermeiro, tem médico, tem todos os profissionais que antes não tinha e isso representa muita coisa para nossa comunidade. Então eu só tenho que parabenizar o prefeito, a equipe, a gestão por esse investimento”enfatizou Maciel.

Marcelo Siqueira, Secretário Municipal de Saúde disse que essa obra visa melhorar os indicadores de saúde dos moradores da região.

“Essa unidade de saúde é muito importante de ser inaugurada nesse primeiro trimestre de 2025 porque nós estamos enfrentando uma emergência relacionada à dengue e condições respiratórias, aumento de caso de influenza, covid e ela vem atender uma necessidade da comunidade aqui do Igarapé Preto e região contribuindo assim para melhoria dos indicadores de saúde em Cruzeiro do Sul”, enfatiza

Já são 28 estabelecimentos de saúde reformados e mais de R$10 milhões investidos somente com reformas de unidades de saúde por meio de emendas do senador Márcio Bittar, destacou o prefeito Zequinha Lima. Ele quer alcançar as 33 em no máximo, dois anos.

“Esse é o 28º posto de saúde que nós estamos inaugurando na nossa gestão e daqui a no máximo dois anos, 100% todos estarão reformados. É importante porque garante um ambiente propício para o trabalho dos servidores, para os pacientes que chegam aqui. Contudo, mais do que ter um prédio é você ter excelentes profissionais, é você ter todos os serviços que a população precisa e hoje nós temos nesse posto. Agradeço ao Senador Márcio Bittar porque ninguém consegue fazer um investimento no município se a gente não tiver essa parceria com os parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, senadores. O Márcio, na época, destinou 10 milhões de reais para que a gente pudesse estar reformando, ampliando e revitalizando os nossos postos de saúde e aqui está o resultado”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.