Exame de colposcopia: Saúde adquire equipamentos para auxiliar no diagnóstico do câncer de colo do útero

Para complementar o exame ginecológico e auxiliar no diagnóstico do câncer de colo do útero, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), adquiriu dois novos aparelhos de colposcopia e três macas ginecológicas elétricas, que serão instalados no Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon). O investimento foi de mais de R$ 200 mil.

“Há mais de 10 anos não era feita a aquisição desses equipamentos. Então, é mais um avanço. São instrumentos modernos que vão ajudar nossos médicos na detecção de anomalias nos exames de nossas pacientes. Lembrando que o Cecon é a única unidade do Acre a oferecer esse serviço pelo Sistema Único de Saúde”, reforçou a secretária de Saúde, Paula Mariano.

Em média, o Cecon realiza cerca de 80 colposcopias ao mês. De acordo com a gerente de assistência, Carina Hechenberger, as aquisições são importantes para a manutenção da qualidade dos serviços oferecidos às mulheres que buscam atendimento no centro.

“Dentro do atendimento que investiga o câncer de colo do útero, um dos exames principais é a colposcopia, e o procedimento depende do colposcópio. Com a entrega dos novos equipamentos e das macas ginecológicas elétricas de alta performance, vamos melhorar o atendimento a essas mulheres e contribuir para a qualificação da saúde do Estado”, explicou.

Exame de colposcopia

Trata-se de um exame realizado por meio de um aparelho conhecido como colposcópio, que possui lentes de aumento onde examina-se o trato anogenital feminino. A colposcopia serve para analisar os tecidos presentes no colo do útero e vagina e, assim, diagnosticar possíveis lesões benignas, pré-malignas e malignas.

A Sesacre adquiriu dois aparelhos de colposcopia e três macas ginecológicas elétricas – Foto: Odair Leal