Estoque Renovado: Prefeitura de Brasiléia garante prateleiras cheias de medicamentos na farmácia municipal

A prefeitura de Cruzeiro do Sul e os governos estadual e federal estão mobilizados no combate à dengue no município. Nesta quarta-feira ,15,o Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, participou de um encontro estratégico realizado na sede da Regional de Saúde do Juruá com o representante do Comando do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Dengue e outras Arboviroses do Ministério da Saúde, Weslley Vitor, da Chefe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde ,CIEVS, Milena Lopes, coordenadores da saúde municipal e estadual.

Na pauta as propostas de ações conjuntas para intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue , como a ampliação de campanhas de conscientização, reforço das equipes de campo, monitoramento constante dos focos de infestação e integração de dados entre os sistemas de saúde municipais e estaduais. Também foram avaliadas as necessidades imediatas de insumos, como larvicidas e testes rápidos, essenciais para o enfrentamento da situação.

A iniciativa reflete o compromisso das autoridades de saúde em atuar de forma conjunta e estratégica para proteger a população. O trabalho integrado entre os governos municipal , estadual e federal visa conter a propagação da dengue e promover a educação da comunidade sobre a importância da prevenção, como a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Além disso, foram destacadas estratégias a longo prazo para fortalecer a infraestrutura e os recursos voltados ao combate a arboviroses, garantindo maior eficiência no enfrentamento de surtos futuros.

“A Prefeitura de Cruzeiro do Sul sob o comando do prefeito Zequinha Lima tem dado importância primordial pra questão da dengue. Esse encontro com a equipe do Ministério da Saúde, com a equipe do comando de operações de emergências vinculadas a esse tipo de evento é muito importante pra nós devido ao aumento dos casos e pelas condições específicas do Vale do Juruá. Estamos em um momento epidemiológico que exige a união de esforços. Com a chegada das chuvas, a incidência da dengue tende a aumentar, e é fundamental implementar uma vigilância epidemiológica organizada, que possa servir de modelo para outros municípios”, afirmou o secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira.

Milena Lopes Chefe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde -CIEVS, ressalta que a união das três esferas da saúde pública é fundamental para o combate à doença.

“Essa visita é super importante porque nossos municípios aqui da regional estão praticamente oitenta por cento afetados por essa emergência. A medida a gente consegue o apoio do Ministério da Saúde, repassando nossas necessidades, nossas dificuldades, as ações que já estão sendo realizadas, ficamos mais fortalecidos. Conclamamos a nossa população pra que também contribua com a prevenção dessa doença que é tão grave, que pode matar. Nós temos um esforço das gestões azendo ações prevenção, ações de combate, organizando o atendimento, mas nós também precisamos do apoio da população a medida que muito desse combate, desse enfrentamento depende do cuidado de cada cidadão dentro do seu quintal, dentro do seu domicílio, cuidando pra eliminar os criadouros do Aedes aegypti que é o transmissor da dengue”, concluiu.