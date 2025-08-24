Saúde
Epitaciolândia realiza 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade na Escola Bela Flor
Saúde
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu neste sábado, 23 de agosto, a 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade, realizada na Escola Municipal Bela Flor. A ação reforça o compromisso da gestão em garantir acesso amplo e de qualidade aos serviços de saúde para toda a população.
Durante a ação, foram ofertados diversos atendimentos médicos especializados, incluindo Ortopedia, Ginecologia, Odontologia, Pediatria, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia, além de outros procedimentos que ampliaram o cuidado integral aos moradores.
No total, 1.452 atendimentos e procedimentos foram realizados, beneficiando diretamente centenas de famílias da região.
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Sergio Mesquita, esteve presente durante a programação, acompanhando de perto o trabalho da equipe multiprofissional que se dedicou em mais um dia de prestação de serviços essenciais.
Para o prefeito Sérgio Lopes, o Programa Saúde na Comunidade é uma iniciativa que tem se consolidado como um marco de cidadania e dignidade para os moradores.
“Nosso compromisso é garantir saúde com qualidade para todos, levando serviços até quem mais precisa, de forma rápida e eficiente”, destacou.
O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, reforçou que o trabalho da gestão vai além da oferta de serviços médicos, prezando também pelo cuidado humanizado.
“A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, não mede esforços para levar não apenas saúde, mas também acolhimento às pessoas. Queremos que cada atendimento seja feito com respeito, dedicação e humanidade”, afirmou.
Com mais uma edição de sucesso, o Programa Saúde na Comunidade segue sendo um dos maiores pilares da gestão municipal, aproximando os serviços públicos da população e garantindo mais qualidade de vida para todos os epitaciolandenses.
Saúde
Comunidade Puyanawa recebe ação do Agosto Lilás com foco no combate à violência contra a mulher
Iniciativa da Liga Acadêmica de Saúde Indígena da Afya Cruzeiro do Sul promove palestras, rodas de conversa e oficinas educativas neste sábado, 23, na Aldeia Barão.
Pelo segundo ano consecutivo, a Liga Acadêmica de Saúde Indígena da Afya Faculdade de Ciências Médicas realiza uma ação especial em alusão ao Agosto Lilás na comunidade Puyanawa. O evento acontece neste sábado (23), a partir das 9h, no prédio da Associação Cultural da Aldeia Barão, e contará com uma manhã de atividades voltadas à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.
A programação inclui palestras, rodas de conversa e oficinas educativas conduzidas por profissionais com experiência na área. Além disso, haverá sorteios de brindes e momentos de integração social. O objetivo é difundir informações sobre a Lei Maria da Penha, esclarecer os direitos das mulheres e incentivar a denúncia de agressões por meio dos canais de apoio, como o Disque 180.
Segundo o professor e coordenador do evento, Gerson Coelho, a iniciativa é uma oportunidade de aproximar conhecimento e cuidado da comunidade indígena. “Nosso propósito é dialogar de forma acessível e respeitosa sobre um tema urgente. O Agosto Lilás nos lembra que o combate à violência contra a mulher depende de informação, conscientização e da participação de toda a sociedade”, destaca.
O evento também reforça o papel da universidade na promoção da cidadania e no apoio às comunidades locais. “Nossos estudantes têm a chance de vivenciar a realidade das comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, contribuir com ações educativas que podem transformar vidas”, completa o professor.
Sobre a Afya
A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.
Mais informações em Afya.com.br e ir.afya.com.br.
Entrega tardia de fardas em Rio Branco levanta suspeita de uso político da educação em ano pré-eleitoral por parte da gestão Bocalom
Epitaciolândia realiza 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade na Escola Bela Flor
Deputada Michelle Melo leva saúde e lazer para a Transacreana com o Gabinete Itinerante “Gente Cuidando de Gente
Harmonia institucional marca visita do presidente da Aleac e de representantes do Governo ao TCE e MPC-AC
Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul terá programação diversificada com cem artistas e noite gospel
POLÍTICA
Presidente do TRT-14 defende a unidade e integridade do sistema de Justiça na abertura da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas
Justiça do Trabalho inaugura novo marco para a uniformização de seus julgamentos e consolidação de sua jurisprudência – Foto: Assessoria...
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom
Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia
Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque5 dias atrás
Governador Gladson Cameli homologa novo contrato de jatinho de luxo que vai custar R$ 25 milhões aos cofres públicos do Acre
-
Política Destaque5 dias atrás
Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília
-
Política5 dias atrás
Câmara de Rio Branco reúne maioria dos vereadores para derrubar presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, por assédio moral
-
Política Destaque7 dias atrás
No Festival do Açaí, Gladson Cameli celebra “banho de rio” e energias renovadas enquanto o Acre afunda em abandono e má gestão