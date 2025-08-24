Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Saúde

Epitaciolândia realiza 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade na Escola Bela Flor

24 de agosto de 2025

Saúde

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu neste sábado, 23 de agosto, a 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade, realizada na Escola Municipal Bela Flor. A ação reforça o compromisso da gestão em garantir acesso amplo e de qualidade aos serviços de saúde para toda a população.

Durante a ação, foram ofertados diversos atendimentos médicos especializados, incluindo Ortopedia, Ginecologia, Odontologia, Pediatria, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia, além de outros procedimentos que ampliaram o cuidado integral aos moradores.

No total, 1.452 atendimentos e procedimentos foram realizados, beneficiando diretamente centenas de famílias da região.

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Sergio Mesquita, esteve presente durante a programação, acompanhando de perto o trabalho da equipe multiprofissional que se dedicou em mais um dia de prestação de serviços essenciais.

Para o prefeito Sérgio Lopes, o Programa Saúde na Comunidade é uma iniciativa que tem se consolidado como um marco de cidadania e dignidade para os moradores.

“Nosso compromisso é garantir saúde com qualidade para todos, levando serviços até quem mais precisa, de forma rápida e eficiente”, destacou.

Sesacre registra um aumento de 349 casos de Coronavírus e mais 9 mortes em todo o estado

O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, reforçou que o trabalho da gestão vai além da oferta de serviços médicos, prezando também pelo cuidado humanizado.

“A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, não mede esforços para levar não apenas saúde, mas também acolhimento às pessoas. Queremos que cada atendimento seja feito com respeito, dedicação e humanidade”, afirmou.

Com mais uma edição de sucesso, o Programa Saúde na Comunidade segue sendo um dos maiores pilares da gestão municipal, aproximando os serviços públicos da população e garantindo mais qualidade de vida para todos os epitaciolandenses.

Saúde

Comunidade Puyanawa recebe ação do Agosto Lilás com foco no combate à violência contra a mulher

2 dias atrás

22 de agosto de 2025

Iniciativa da Liga Acadêmica de Saúde Indígena da Afya Cruzeiro do Sul promove palestras, rodas de conversa e oficinas educativas neste sábado, 23, na Aldeia Barão.

Pelo segundo ano consecutivo, a Liga Acadêmica de Saúde Indígena da Afya Faculdade de Ciências Médicas realiza uma ação especial em alusão ao Agosto Lilás na comunidade Puyanawa. O evento acontece neste sábado (23), a partir das 9h, no prédio da Associação Cultural da Aldeia Barão, e contará com uma manhã de atividades voltadas à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A programação inclui palestras, rodas de conversa e oficinas educativas conduzidas por profissionais com experiência na área. Além disso, haverá sorteios de brindes e momentos de integração social. O objetivo é difundir informações sobre a Lei Maria da Penha, esclarecer os direitos das mulheres e incentivar a denúncia de agressões por meio dos canais de apoio, como o Disque 180.

Segundo o professor e coordenador do evento, Gerson Coelho, a iniciativa é uma oportunidade de aproximar conhecimento e cuidado da comunidade indígena. “Nosso propósito é dialogar de forma acessível e respeitosa sobre um tema urgente. O Agosto Lilás nos lembra que o combate à violência contra a mulher depende de informação, conscientização e da participação de toda a sociedade”, destaca.

Mais Médicos atinge meta e envia 153 profissionais para o Acre

O evento também reforça o papel da universidade na promoção da cidadania e no apoio às comunidades locais. “Nossos estudantes têm a chance de vivenciar a realidade das comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, contribuir com ações educativas que podem transformar vidas”, completa o professor.

Sobre a Afya

A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. 

Governo garante UTI aérea para transferência de recém-nascido

Mais informações em Afya.com.br e ir.afya.com.br.

