Epitaciolândia leva atendimentos médicos à Comunidade Terra Alta na 116ª edição do Programa Saúde na Comunidade
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou neste sábado, 16 de agosto, a 116ª edição do Programa Saúde na Comunidade, desta vez na Comunidade Terra Alta, levando cidadania e acesso a serviços de saúde para os moradores da região.
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, esteve presente durante a ação, que disponibilizou mais de 10 serviços de saúde, garantindo atendimento e cuidado às famílias que vivem na área rural do município.
Entre os serviços ofertados, os moradores tiveram acesso a atendimentos especializados em Ortopedia, Infectologia, Pediatria e Psiquiatria, além de consultas médicas gerais, vacinação, exames laboratoriais, orientação nutricional, entrega de medicamentos, aferição de pressão arterial, testes rápidos e outros serviços essenciais.
De acordo com o prefeito Sérgio Lopes, o programa tem se consolidado como uma das principais iniciativas da gestão para levar saúde e dignidade às comunidades rurais.
“Estamos cumprindo nosso compromisso de cuidar das pessoas em todos os cantos do município. O Saúde na Comunidade aproxima os serviços da população, reduzindo distâncias e garantindo atendimento de qualidade para quem mais precisa”, destacou o gestor.
O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, ressaltou a importância da continuidade do programa, que já ultrapassa a marca de uma centena de edições.
“Cada ação representa mais qualidade de vida e mais acesso a serviços que, muitas vezes, os moradores teriam dificuldade de buscar na cidade. Esse é o nosso papel: garantir que todos tenham direito à saúde”, afirmou.
O Programa Saúde na Comunidade já se tornou referência em Epitaciolândia, atendendo comunidades rurais com frequência e eficiência. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em levar políticas públicas de saúde para além do centro urbano, valorizando os produtores e suas famílias que contribuem para o desenvolvimento da região.
Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica visitas domiciliares para garantir atendimento humanizado
Ação da Secretaria de Saúde leva orientação, cuidados básicos e acompanhamento direto às famílias – Foto: Assessoria
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue realizando visitas domiciliares com o objetivo de oferecer um atendimento mais próximo, acolhedor e humanizado à população.
As equipes percorrem as residências para acompanhar de perto as famílias, prestar orientações, realizar atendimentos básicos, identificar necessidades e garantir que os serviços cheguem a todos os moradores — especialmente aqueles que enfrentam dificuldades de locomoção até as unidades de saúde.
Essa iniciativa fortalece a atenção básica, aproxima o sistema de saúde da comunidade e reforça o compromisso do município em assegurar cuidado e dignidade a todos.
