Saúde
Epitaciolândia inaugura nova Farmácia Municipal e reforça compromisso com a saúde da população
Saúde
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do secretário municipal de saúde, Sérgio Mesquita, participou da inauguração oficial da nova Farmácia Municipal de Epitaciolândia. O espaço foi entregue à população como mais uma importante ação voltada para o cuidado e o bem-estar de todos.
A unidade dispõe de um amplo estoque de medicamentos, oferecendo à comunidade mais de 160 princípios ativos essenciais para o tratamento de diversas condições de saúde. O atendimento já se destaca pelo volume de demandas: diariamente, mais de 200 receitas médicas são dispensadas, garantindo acesso gratuito e seguro aos remédios necessários para quem mais precisa.
Durante a inauguração, o prefeito destacou que a farmácia é fruto de uma gestão que tem colocado a saúde como prioridade.
“Estamos investindo em qualidade de vida e garantindo que nenhum cidadão de Epitaciolândia fique sem o tratamento adequado. Essa nova farmácia é mais uma conquista da população e simboliza nosso compromisso em cuidar de gente com dignidade e responsabilidade”, ressaltou Sérgio Lopes.
O secretário de saúde, Sérgio Mesquita, também enfatizou a importância da unidade para fortalecer a rede de atenção básica.
“É uma estrutura preparada para atender a todos com eficiência, garantindo que os medicamentos cheguem às mãos da população com organização e transparência”, afirmou.
Com responsabilidade e dedicação, a gestão municipal segue avançando em ações que buscam acolher, proteger e promover saúde, construindo uma Epitaciolândia cada vez mais justa, digna e humana para todos os cidadãos.
A Farmácia Municipal agora está funcionando na Avenida Santos Dumont, nº 570 – Centro próximo a Lubri Pneus.
Saúde
Saúde na Comunidade chega à 120ª edição com mais de 136 mil atendimentos em Epitaciolândia
Epitaciolândia tem muito a comemorar! O programa Saúde na Comunidade alcançou a marca histórica de 120 edições, levando cuidado, acolhimento e dignidade a cada canto do município. Ao longo dessa trajetória, já foram realizados mais de 136 mil atendimentos, consolidando a iniciativa como uma das mais importantes políticas públicas de saúde da região.
Na edição comemorativa, foram oferecidos atendimentos em diversas especialidades médicas, como Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Cardiologia, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia. Só nesta etapa, foram registrados 448 atendimentos especializados, que, somados aos demais serviços, totalizaram 2.209 atendimentos. Além disso, mais de 500 marmitas foram distribuídas, reforçando o cuidado integral com as famílias.
Cada atendimento vai além de um simples serviço médico: é um gesto de dedicação, esperança e compromisso com a população de Epitaciolândia.
Compromisso da gestão
O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, destacou a evolução do programa ao longo dos anos:
“A cada ano ampliamos o leque de opções. Se no início contávamos com cerca de 20 a 25 profissionais, hoje já temos mais de 50, oferecendo especialidades como ultrassonografia, ginecologia, infectologia, ortopedia, cardiologia, psiquiatria e nutrologia. O programa nasceu para atender as comunidades de forma itinerante, mas também fortalece os serviços oferecidos diariamente na zona urbana, garantindo mais qualidade de vida à população.”
Já o prefeito Sérgio Lopes reforçou a importância da marca alcançada:
“Chegar à 120ª edição do Saúde na Comunidade representa um grande avanço para a saúde de Epitaciolândia. Desde o início do programa, estabelecemos a meta de realizar 25 edições por ano e, neste quinto ano de gestão, já estamos na 20ª edição de 2025, com a previsão de encerrar o ano com 130 edições concluídas. É sempre uma alegria estar junto às comunidades, levando saúde preventiva e cuidando das pessoas.”
Um programa que transforma vidas
O Saúde na Comunidade nasceu com a proposta de levar atendimento médico e serviços essenciais até as áreas mais distantes, fortalecendo a presença do poder público e garantindo que ninguém fique sem acesso à saúde de qualidade.
Com resultados expressivos e o reconhecimento da população, o programa segue como um dos pilares da atual gestão, reafirmando o compromisso de que “cuidar de gente é a nossa missão”.
Prefeitura de Epitaciolândia intensifica melhorias em ramais para garantir escoamento da produção e transporte escolar
Epitaciolândia inaugura nova Farmácia Municipal e reforça compromisso com a saúde da população
Governo Gladson e Secretaria de Educação deixam trabalhadores da “New Tames” sem salários: irresponsabilidade, descaso e silêncio vergonhoso
Grupo Honda Star Motos confirma presença na ExpoFronteira 2025 e promete novidades exclusivas para o público
Câmara de Rio Branco promove audiência pública sobre Síndrome Alcoólica Fetal e reforça urgência de políticas de prevenção e acolhimento
POLÍTICA
Câmara de Rio Branco promove audiência pública sobre Síndrome Alcoólica Fetal e reforça urgência de políticas de prevenção e acolhimento
Vereador André Kamai – Fotos: Paulo Murilo Foi marcada por um momento de profunda reflexão e compromisso coletivo na Câmara...
Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da...
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Alan Rick recebe homenagem no Senado pelo Dia do Administrador e destaca papel transformador da profissão
-
Política7 dias atrás
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
-
Geral7 dias atrás
Depressão pós-parto compromete saúde física e emocional de mães e bebês, alertam especialistas