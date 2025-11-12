Saúde
Em alusão ao Novembro Azul, Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Caminhada Azul pela saúde do homem
Saúde
Em alusão ao Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 15, a Caminhada Azul, com o tema “Homem que se cuida, vive melhor”. A concentração será às 5h30 da manhã, no Igarapé Preto, e os participantes seguirão em direção ao Deracre pela Ac 405. O evento vai reunir servidores, atletas, grupos comunitários e a população em geral.
A ação tem o objetivo de incentivar o diagnóstico precoce de doenças que afetam o público masculino, especialmente o câncer de próstata, além de reforçar a importância de hábitos saudáveis e do cuidado integral com o corpo e a mente.
O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a relevância da mobilização.
“A caminhada alusiva à saúde do homem faz parte de uma ação conjunta com o projeto Amigos da Saúde, que busca promover práticas esportivas para pessoas de todas as idades. Além do exercício, é um momento de celebração da vida e de reflexão sobre a importância de cuidar da saúde. Embora novembro seja o mês de destaque, reforçamos que a saúde do homem deve ser prioridade todos os dias”, afirmou.
A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana e do grupo Amigos da Saúde, conhecido pelo trabalho voluntário em ações de promoção à saúde e incentivo à atividade física no município.
O assessor técnico da Saúde e líder do grupo Amigos da Saúde, Lindomar Ferreira, explicou que a caminhada será acessível a todos e contará com um café da manhã no ponto de partida.
“O ponto de concentração será no Igarapé Preto, às 5h30, onde teremos também um café da manhã e falas alusivas ao Novembro Azul. O percurso é livre: quem quiser pode ir até o DERACRE, totalizando 10 quilômetros, ou retornar antes, conforme sua disposição. O importante é participar e lembrar que o homem precisa se cuidar. Estatísticas mostram que os homens vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres, justamente por buscarem menos os serviços de saúde. Essa caminhada é um convite à mudança dessa realidade”, ressaltou.
Saúde
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza ação na comunidade Luzeiro em alusão ao Dia da Malária nas Américas
(Assessoria) – A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Coordenação de Vigilância Entomológica, realizou uma importante ação na comunidade Luzeiro em alusão ao Dia da Malária nas Américas, celebrado anualmente em 6 de novembro.
A atividade teve como objetivo intensificar as ações de prevenção e combate à malária, além de reforçar junto à população a importância dos cuidados contínuos para evitar novos casos positivos de malária na comunidade.
Durante a ação, foram realizadas palestras educativas, vigilância em Saúde, visitas domiciliares, coletas de lâminas, LPI (local provável de infecção), orientações sobre as medidas de prevenções, individuais e coletivos, reforçando a importância do uso dos Milds (mosquiteiros impregnados de longa duração), fortalecendo o compromisso da gestão municipal com a saúde e o bem-estar das famílias do município.
POLÍTICA
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...
“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30
“A maioria sente na pele, mas não está preparada para lidar com a crise climática”, diz Socorro Neri Em plena...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio do Departamento de Esportes a grande abertura do Campeonato Rodriguense de Futsal...
