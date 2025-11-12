Em alusão ao Novembro Azul, Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Caminhada Azul pela saúde do homem

Em alusão ao Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 15, a Caminhada Azul, com o tema “Homem que se cuida, vive melhor”. A concentração será às 5h30 da manhã, no Igarapé Preto, e os participantes seguirão em direção ao Deracre pela Ac 405. O evento vai reunir servidores, atletas, grupos comunitários e a população em geral.

A ação tem o objetivo de incentivar o diagnóstico precoce de doenças que afetam o público masculino, especialmente o câncer de próstata, além de reforçar a importância de hábitos saudáveis e do cuidado integral com o corpo e a mente.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a relevância da mobilização.

“A caminhada alusiva à saúde do homem faz parte de uma ação conjunta com o projeto Amigos da Saúde, que busca promover práticas esportivas para pessoas de todas as idades. Além do exercício, é um momento de celebração da vida e de reflexão sobre a importância de cuidar da saúde. Embora novembro seja o mês de destaque, reforçamos que a saúde do homem deve ser prioridade todos os dias”, afirmou.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana e do grupo Amigos da Saúde, conhecido pelo trabalho voluntário em ações de promoção à saúde e incentivo à atividade física no município.

O assessor técnico da Saúde e líder do grupo Amigos da Saúde, Lindomar Ferreira, explicou que a caminhada será acessível a todos e contará com um café da manhã no ponto de partida.

“O ponto de concentração será no Igarapé Preto, às 5h30, onde teremos também um café da manhã e falas alusivas ao Novembro Azul. O percurso é livre: quem quiser pode ir até o DERACRE, totalizando 10 quilômetros, ou retornar antes, conforme sua disposição. O importante é participar e lembrar que o homem precisa se cuidar. Estatísticas mostram que os homens vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres, justamente por buscarem menos os serviços de saúde. Essa caminhada é um convite à mudança dessa realidade”, ressaltou.