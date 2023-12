Dia Mundial de Luta Contra a AIDS: Prefeitura realiza abertura da Campanha do Dezembro Vermelho

O Secretário Municipal de Saúde Francélio Barbosa acompanhado da Gerente de Saúde Isolda Araújo, Kaline Torres, Coordenadora da Atenção Básica e Raimundo Monteiro Coordenador do Programa Saúde Bucal recepcionaram nesta sexta-feira 01 de dezembro, a equipe técnica do Ministério da Saúde em visita ao município e que apoia Atenção Primária da Saúde (APS) para o estado do Acre.

O encontro têm como objetivo a interlocução, articulação e apoio ao município.

Após a reunião, a equipe fez uma visita técnica nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), na cidade.

Participaram Daniele Figueredo

Apoio Institucional da APS do Ministério da Saúde para estado do Acre, Érica Fabíola Silva Chefe do Departamento de Atenção Primária à Saúde da SESACRE, Domisy Vieira, coordenação da 1ª Região de Saúde do Baixo Acre e Purus, Aldaysa Sampaio Chefe da Divisão de Promoção a Saúde/SESACRE, Ramaica Farias Assessora Técnica do Departamento de Atenção Primária/SESACRE e Marcos Araujo Técnico do Núcleo de Sistemas de Informação da APS/SESACRE.