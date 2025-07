Dia “D” da Saúde do Trabalhador é realizado na Cidade da Justiça em Cruzeiro do Sul

Parceria entre Prefeitura e Tribunal de Justiça do Acre leva serviços de saúde aos servidores do Judiciário – Foto: Assessoria

Foi realizado com sucesso o Dia “D” da Saúde do Trabalhador, na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul. A ação integra o programa “Saúde Itinerante”, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), por meio da Coordenadoria de Bem-Estar e Saúde (COBES), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo foi proporcionar orientação, assistência e serviços de saúde a magistrados, servidores e trabalhadores da Justiça que atuam nas comarcas do interior, especialmente nos municípios mais afastados da capital. A parceria com o poder municipal foi fundamental para a realização e o êxito da iniciativa, unindo esforços em prol da saúde e da valorização do servidor público.

Durante a programação, foram oferecidos diversos atendimentos, como:

Vacinação;

Testes rápidos;

Atendimento médico;

Atendimento nutricional;

Avaliação dos exames periódicos dos servidores.

A ação também teve como foco a promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho, com atenção integral à saúde física e mental dos profissionais da Justiça.

A vice-prefeita de Cruzeiro do Sul esteve presente no evento, acompanhando os atendimentos e reforçando o apoio da gestão municipal à iniciativa. “Essa parceria entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura é fundamental para garantir o cuidado com os servidores. Quando unimos forças, quem ganha é a população”, destacou.