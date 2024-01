Dengue teve redução de 52% no município de Cruzeiro do Sul mas campanha será intensificada

Assessoria – Em 2022 foram registrados 1.487 casos de dengue em Cruzeiro do Sul. Neste mesmo período em 2023, foram 707 casos, com redução de 52% nos números. Segundo o coordenador de vigilância Entomológica do município, Leonísio Messias, a redução é resultado de um trabalho continuado de prevenção e controle da doença, que conta com a colaboração da população.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem intensificado as ações com as equipes da Saúde, de casa em casa e com a Secretaria de Meio Ambiente ,que realiza mutirão de limpeza para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti.

Nesta sexta-feira, 12, o mutirão dos Agentes de Endemias, atua no bairro São Cristóvão. A ação tem borrifação, verificação de quintais, eliminação dos focos e orientação educacional para os moradores.

“Estamos realizando visitas domiciliares, e junto com os moradores eliminamos focos. Passamos orientações quanto ao cuidado com os quintais, que devem ficar sem água parada ”, explica o coordenador de vigilância Entomológica do município, Leonísio Messias.

O número de casos no bairro São Cristóvão cresceu nos últimos dias. Segundo o presidente da associação de moradores da localidade, Andrescleumo Silva, essa ação é muito importante.

“Agradecemos a gestão do prefeito Zequinha Lima. Com o crescente número de casos de dengue no nosso bairro, entramos em contato e o pessoal já está aqui fazendo um excelente trabalho ”, disse ele.

A moradora do bairro São Cristóvão, Maria José Souza, pontuou sobre a iniciativa. “Essa ação é ótima, porque sempre usamos inseticida nas nossas casas. Com essas equipes aqui é melhor porque eles borrifam tudo e afastam o mosquito”, relata.

“A prevenção é a melhor forma de combater a doença. Evitar acúmulo de inservíveis, não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem caixas d’água , receber a visita do agente de saúde, são algumas iniciativas básicas. Todo local de água parada deve ser eliminado, pois é lá que o mosquito transmissor”, pontua Leonísio Messias.

Equipes e investimentos

Mais de 130 profissionais atuam no combate a dengue e malária em Cruzeiro do Sul. Verificam 42 mil residências no município, realizando anualmente mais de 252 mil visitas.

A gestão do prefeito Zequinha Lima investe anualmente mais de R$ 750 mil no combate a dengue, na contratação de agentes, aquisição de testes rápidos, fardamentos e inseticidas, para fortalecer as ações contra o inseto.

Devido ao período sazonal , há o aumento no número de casos, mas a chave é o planejamento e a prevenção como explica a secretaria de saúde de Cruzeiro do Sul Valéria Lima.

“A gestão do prefeito Zequinha tem trabalhado muito sempre adiantando as ações e sendo proativa,” relata ela, alertando que o período chuvoso, que vai até março, é o mais crítico para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças, como zika e chikungunya.

“A gestão municipal está atenta e atuando e conta com o apoio de todos para evitar uma epidemia de dengue em Cruzeiro do Sul. É o período que temos a tendência de termos o aumento dos casos, porque todo e qualquer pequeno recipiente que tiver no quintal com a chuva, se tiver o ovo do mosquito depositado ali, vai nascer o mosquito. Por isso todos devem ficar atentos”, explica.

A secretária também orienta que as pessoas que apresentarem sintomas de dengue, como febre, dor de cabeça, dor no corpo e manchas na pele, procurem uma unidade de saúde para fazer o diagnóstico e o tratamento adequados.

“É importante que a pessoa com os sintomas procure uma unidade de saúde. Com esses dados a gente realiza os bloqueios com o motor costal, que é para eliminar aquele mosquito que está ali sobrevoando infectado”, afirmou.