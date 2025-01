Cuidados com a saúde infantil na volta às aulas: como proteger as crianças de síndromes respiratórias e doenças contagiosas

Vacinação, higiene e ambientes ventilados estão entre as principais medidas para prevenir problemas respiratórios comuns no início do ano letivo

O retorno às aulas é um momento de reencontros e aprendizado, mas também pode marcar o aumento de casos de síndromes respiratórias e doenças contagiosas entre crianças. Segundo especialistas, o convívio próximo em salas de aula e ambientes escolares exige atenção redobrada dos pais e instituições de ensino para garantir a saúde dos pequenos.

Entre as doenças mais comuns no início do período letivo estão o resfriado comum, síndrome gripal, bronquiolite viral aguda – especialmente em crianças menores de 2 anos –, pneumonias e crises de asma.

“Essas doenças se espalham com facilidade em locais fechados, onde há grande circulação de pessoas. Por isso, a prevenção é fundamental”, destaca a pediatra e professora da Afya|Cruzeiro do Sul, Marian Mascarenhas.

Medidas de prevenção

Para reduzir os riscos de contágio, a especialista reforça que a vacinação continua sendo a principal aliada na prevenção de doenças graves. “Manter o cartão de vacinação atualizado, incluindo as vacinas contra a gripe e a COVID-19, é essencial. Essas imunizações ajudam a proteger não apenas as crianças, mas também toda a comunidade escolar”, explica a pediatra.

Além disso, hábitos de higiene devem ser ensinados e praticados com regularidade:

● Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente antes das refeições e após o uso do banheiro;

● Usar lenços descartáveis ao tossir ou espirrar;

● Evitar compartilhar objetos pessoais, como copos e talheres;

● Manter ambientes limpos e bem ventilados.

O papel das escolas

A médica também destaca a importância do envolvimento das escolas nesse cuidado. “As instituições devem reforçar práticas de higiene, como disponibilizar álcool em gel, promover a limpeza constante das superfícies e manter os ambientes bem arejados. Esses detalhes fazem toda a diferença na prevenção”, ressalta.

Ela ainda reforça que os pais devem incentivar hábitos saudáveis em casa, como uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos, para fortalecer o sistema imunológico das crianças.

Com a adoção de medidas simples, é possível reduzir significativamente o risco de doenças e garantir um retorno às aulas mais saudável e seguro para todos. “Cuidar da saúde das crianças é uma atitude coletiva que reflete na qualidade de vida de toda a sociedade”, conclui a pediatra.

Sobre a Afya

A Afya, líder em educação e soluções para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 32 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.593 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 20 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023).

Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.

Mais informações em Afya.com.br e ir.afya.com.br.