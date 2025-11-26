Saúde
Cruzeiro do Sul reduz casos de malária em 30% e reforça estratégias de controle no município
A prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Saúde conseguiu uma redução de aproximadamente 30% nos casos de malária entre janeiro e 24 de novembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O total de notificações caiu de 3.195, em 2024, para 2.257 neste ano, sinalizando um avanço expressivo no enfrentamento à doença.
A queda é resultado de um conjunto de ações articuladas pela gestão municipal. Um dos pontos centrais, de acordo com o Secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira, é a manutenção de um número adequado de agentes de endemias, até acima do que é financiado pelo custeio federal, garantindo um maior número de visitas domiciliares, na identificação precoce de casos e no monitoramento de áreas de risco.
“Esse trabalho contínuo elevou o nível de informação da população e aproximou ainda mais as equipes de saúde das comunidades urbanas, ribeirinhas e rurais. O resultado também reflete o amadurecimento técnico das equipes de combate e controle da malária, que acumulam experiência em respostas rápidas, manejo de surtos e uso adequado de ferramentas de vigilância epidemiológica.”
O município tem investido também no apoio e qualificação dos profissionais e na integração das ações entre agentes, enfermeiros, microscopistas e gestores.
“Além do trabalho institucional, a mobilização da sociedade tem desempenhado um papel essencial. A participação comunitária no uso correto das medidas de prevenção, na colaboração com os agentes e na atenção aos primeiros sinais da doença tem contribuído diretamente para o impacto positivo nos números”, concluiu Marcelo Siqueira.
Proteção: Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta segunda-feira(24) um momento especial com o grupo de usuários atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
O encontro foi marcado por uma roda de conversa cheia de afeto e reflexão. Cada participante teve a oportunidade de compartilhar o que o PAIF representa em sua vida e como o acompanhamento oferecido pela Assistência Social tem contribuído positivamente para o seu dia a dia. Os depoimentos reforçaram a importância do serviço na construção de autonomia, fortalecimento familiar e melhoria da qualidade de vida.
A programação também contou com sorteios, brincadeiras e muita alegria, garantindo um ambiente descontraído e acolhedor. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social esteve presente, contribuindo para que o encontro se tornasse ainda mais especial.
Foi um dia de troca, união e fortalecimento de vínculos, valores que refletem o compromisso da gestão municipal com o cuidado e a promoção do bem-estar das famílias assis-brasilenses.
Cruzeiro do Sul reduz casos de malária em 30% e reforça estratégias de controle no município
