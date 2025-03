Cruzeiro do Sul realiza atendimento itinerante de saúde na Comunidade Tartaruga no Rio Valparaiso

(Assessoria) – Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realizou, nesta quinta-feira, 27, a 3ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Epitaciolândia.

Com quatro eixos para discussão: Política de saúde do trabalhador e da trabalhadora nas três esferas de Governo; As novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora; Participação popular na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras para o controle social; e a Recomposição do Conselho Municipal de Saúde.

Estiveram presentes na cerimônia de abertura o prefeito Sérgio Lopes, Sergio Mesquita, secretário de saúde, Antônio Rosiclei, presidente da Câmara de Vereadores, Maria Lucrécia, conselheira estadual de saúde, Daniele Carvalho, conselho municipal de saúde, Fábio Tenório, coordenador municipal de saúde, Andrade de Sousa, representante do conselho de saúde, servidores, secretários e sociedade civil representada.

Ao fazer uso da palavra, o secretário Sergio Mesquita pontuou os avanços e conquistas no município e os desafios para os próximos anos.

“Tivemos avanços extraordinários, fomos do 22º lugar para o 1º no Previne Brasil, avançamos desde a valorização de nossos funcionários até a oferta de medicamentos e diversos tipos de especialidade, porém sabemos que os desafios não param e precisamos de servidores com boas condições para atender ainda melhor nossa clientela que é a nossa população, e aqui nessa conferência vamos debater e elencar juntos as metas e objetivos para os próximos anos.” Destacou o secretário.

O prefeito Sergio Lopes falou dos avanços e das conquistas em todas as áreas, em específico na saúde municipal.

“Hoje somos o primeiro lugar no estado em qualidade de saúde, implementamos políticas que valorizam nossos servidores, fomos o primeiro município a pagar o piso nacional de enfermagem, estamos oferecendo através de convênios e parcerias diversas cirurgias que são realizadas uma na capital no hospital Santa Juliana e outras na área da oftalmologia aqui em nossa cidade, isso demonstra nosso compromisso em buscar o melhor para nossa gente.” Pontuou.