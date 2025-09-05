Saúde
Cruzeiro do Sul realiza 7ª Conferência de Saúde com o tema ‘Saúde que transforma: ação, atendimento e gestão’
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a 7° Conferência Municipal de Saúde com o tema “Saúde que transforma: Ação, atendimento e gestão”. O evento reuniu no auditório da Afya, profissionais da saúde, acadêmicos, representantes do Conselho Municipal de Saúde, órgãos de controle e a população em geral. A abertura do evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e do secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira.
As discussões vão orientar o Plano Plurianual -PPA da Prefeitura para o período de 2026 a 2029. Os participantes debateram três eixos centrais, sendo Atenção primária, promoção e prevenção em saúde; Atenção especializada e apoio diagnóstico; Gestão, infraestrutura e qualificação dos serviços de saúde.
O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Genilson Santos, destacou a relevância da conferência. “Aqui vamos propor metas e ações para os próximos quatro anos de Cruzeiro do Sul, três dentro da gestão do prefeito Zequinha e uma na futura. Esperamos que saiam propostas que realmente melhorem a saúde do município, com o Conselho acompanhando e fiscalizando a execução das ações”, afirmou.
O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, explicou que a conferência é parte essencial do planejamento da saúde pública para o município. “Esse é um momento de captar o que a sociedade deseja como política pública de saúde para os próximos quatro anos”, destacou o secretário explicando que esta edição da conferência tem foco específico no Plano Plurianual.
Durante sua fala, o prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância da participação da sociedade e demais instâncias na conferência para o fortalecimento das ações de saúde no município. “Uma conferência como essa é o momento de avaliar os serviços prestados, ouvir os usuários e servidores e órgãos de controle. Já avançamos bastante, mas precisamos ouvir quem utiliza o serviço para continuar melhorando. Esperamos que daqui surjam boas ideias e sugestões para fortalecer ainda mais a saúde pública em nosso município”, falou.
Avanços alcançados na saúde
O prefeito Zequinha Lima destacou vários avanços da saúde municipal durante sua gestão, atendendo além da saúde básica. Entre as principais ações já implementadas e as que serão, destaca-se:
• Valorização dos servidores com o plano de Cargos, Carreira e Salários e a aprovação da insalubridade;
• Reforma de quase 90% das Unidades de Saúde;
• Implantação de um centro cirúrgico em oftalmologia;
• Realização de três mutirões com 25 especialistas, resultando em mais de 25 mil procedimentos;
• Início dos atendimentos oftalmológicos, beneficiando 300 pessoas, com prioridade para quem estava na fila do TFD;
• Inclusão de exames hormonais, tornando Cruzeiro do Sul o único município do Acre a ofertar esse serviço;
• Expansão da telemedicina, hoje com pelo menos 10 especialidades disponíveis;
• Planejamento para inauguração, até o fim do ano, do Centro de Imagens de Cruzeiro do Sul, que ajudará a reduzir a demanda estadual.
• Implantação do Centro de Atendimento Psicossocial – Caps álcool e drogas.
“São muitos os avanços que tivemos e temos ações a implantar. Da conferência devem sair boas ideias para continuarmos transformando a saúde de Cruzeiro do Sul ”, concluiu o prefeito.
Saúde mais perto: Ramal linha seca recebe atendimentos de saúde com entrega de medicamentos
A comunidade do Ramal Linha Seca viveu um dia diferente e especial neste Sábado (30), com a chegada da equipe de saúde, que levou atendimento médico, odontológico, de enfermagem e distribuição de medicamentos diretamente aos moradores. A ação contou com a presença do vice-prefeito e da secretária de saúde, reafirmando o compromisso da gestão em garantir cuidados também às famílias que vivem no campo.
Foram realizadas consultas médicas, aplicação de vacinas, avaliação odontológica e orientações de prevenção, além da entrega de remédios, garantindo o início imediato dos tratamentos. Para muitos produtores rurais, que enfrentam dificuldades para chegar até a cidade, a iniciativa trouxe alívio e esperança.
“Agradeço a Deus e as pessoas que vieram fazer esse trabalho. Recebi meu remédio, e agradeço ao Prefeito e toda a equipe que pra nos nós é uma bênção. Saí daqui com consulta feita e o remédio na mão”, contou a idosa Antônia Ferreira da Silva, de 66 anos.
O vice-prefeito ressaltou que o trabalho vai continuar: “Estamos trazendo dignidade e respeito para cada morador da zona rural. Nosso compromisso é que ninguém fique sem assistência de saúde”.
Já a secretária de Saúde garantiu que novas comunidades serão atendidas: “Essas ações itinerantes são fundamentais para aproximar a saúde da população. A cada visita, fortalecemos a prevenção e o cuidado com quem mais precisa”.
