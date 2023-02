Covid-19: Acre deve começar a imunizar pessoas acima de 70 anos com bivalente da Pfizer em fevereiro

Vacina bivalente da Pfizer — Foto: Rogelio V. Solis/AP Photo

Com a divulgação do plano de vacinação contra a Covid-19 com a bivalente da Pfizer pelo Ministério da Saúde (MS), no último dia 26, o Acre já se prepara para iniciar a primeira etapa da imunização no final de fevereiro. Serão vacinadas primeiramente com o reforço pessoas acima dos 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

A previsão é de que a imunização comece no dia 27 de fevereiro.

Esta vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Na primeira etapa, os grupos serão vacinados na seguinte ordem:

Fase 1: Pessoas com 70 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: 60 a 69 anos;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Profissionais da saúde.

O Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI) informou ao g1 que ainda não há previsão para a entrega do imunizante e nem a quantidade disponibilizada para o estado acreano. Em entrevista ao site do governo, a coordenadora PNI, Renata Quiles, falou sobre a importância do imunizante.

“A vacina bivalente possui em sua composição antígenos para prevenção da infecção grave ou óbito pela cepa [variante] originária do Sars-cov-2 e também da ômicron BA.4 e BA.5. Ou seja, é um imunizante com maior eficácia contra a covid e suas variações”, destacou.

Esquema vacinal

A ideia é aplicar a bivalente em quem já tem pelo menos duas doses, segundo Éder Gatti, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreviníveis. Ou seja, quem só tomou uma dose até agora, vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão da vacina para estar apto a tomar a bivalente.

Confira o esquema vacinal recomendado:

Plano nacional de vacinação contra Covid-19 2023 — Foto: Reprodução

Vacinação no Acre

Segundo Painel de Monitoramento de doses aplicada contra a Covid no estado, até a quarta-feira (25), última data de atualização, foram 1.673.523 vacinadas aplicadas, sendo assim 587.637 pessoas imunizadas. Deste total:

685.910 foram da primeira dose;

574.007 de segunda dose;

13.630 de dose única.

Além disso, 22.963 doses adicionais; 286.052 de primeiro reforço e 86.515 do segundo reforço. No caso de crianças a adolescentes, 277.309 foram vacinados, sendo 180.675 em jovens de 11 a 17 anos e 96.634 aplicações em crianças de 5 a 11 anos. Com informações do g1 Acre.