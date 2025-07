Corpo humano: Afya oferece plataforma gratuita de conteúdo para estudantes de medicina

Alunos de cursos de medicina de todo o país terão acesso a mais de 5 mil conteúdos na Afya Play; foco é a qualidade na formação médica

Todos os estudantes de medicina do Brasil, de qualquer instituição de ensino, terão acesso gratuito à Afya Play, plataforma educacional online com mais de 5 mil conteúdos inovadores, como imagens anatômicas em 3D, simulados e mapas mentais. A iniciativa da Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica do Brasil, já está disponível e tem como objetivo complementar a formação médica de qualidade por meio de fontes seguras e confiáveis.

Desenvolvida para estudantes do primeiro ao quarto ano de medicina, a Afya Play propõe uma experiência dinâmica de aprendizagem, com recursos que tornam temas complexos mais claros e acessíveis, no formato e no ritmo de cada aluno. São mais de 800 temas organizados em 51 especialidades médicas, apresentados em diferentes formatos, como vídeos com professores, animações, documentários, podcasts, mapas mentais, flashcards, além de mais de 5.000 questões para revisão.

“A Afya Play atua como um complemento à formação médica, ajudando o estudante a revisar e sistematizar temas específicos. Ela foi pensada para ser uma aliada no dia a dia dos nossos alunos, oferecendo conteúdos rápidos, modernos e em diversos formatos. Nosso objetivo é complementar os estudos de forma leve e eficiente, despertando o prazer de aprender e facilitando a assimilação dos temas mais complexos da medicina”, explica Denis Del Bianco, vice-presidente de Educação Continuada da Afya.

Entre os destaques da Afya Play estão os mapas mentais, que organizam visualmente conteúdos complexos, e a incursão 3D em anatomia, que permite explorar o corpo humano em detalhes. Além disso, o cronograma inteligente ajuda o estudante a planejar seus estudos de acordo com as avaliações e prazos da faculdade.

“Um aluno no início do curso, por exemplo, pode recorrer à Afya Play para entender melhor conteúdos de fisiologia, com materiais em diversos formatos. Já os do quarto ano, podem se aprofundar em temas como cirurgia geral, ginecologia e pediatria. Um dos diferenciais da plataforma é que todos os conteúdos são elaborados por uma rede de professores especialistas, garantindo a segurança e a confiabilidade das informações”, destaca Del Bianco.

Os conteúdos seguem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e podem ser utilizados por qualquer estudante de medicina do Brasil, de faculdades públicas ou privadas. Os interessados poderão se cadastrar pelo site afyaplay.afya.com.br/acesso. Aqueles que se inscreverem nas primeiras semanas terão acesso gratuito à ferramenta até o fim do curso.

“Ao oferecer gratuitamente a Afya Play para todos os estudantes de medicina do país, reforçamos nosso compromisso com uma formação consistente e de qualidade, que prepara profissionais mais completos para a sociedade. Para isso, unimos tecnologia, ciência e conteúdos de excelência, com foco em uma prática médica cada vez mais segura e atualizada”, explica Gustavo Meirelles, vice-presidente Médico da Afya.

Cruzeiro do Sul no cenário nacional da formação médica

Com presença em Cruzeiro do Sul (AC), a Afya representa o compromisso com a formação médica de qualidade no município. A instituição oferece cursos de graduação em Medicina, com infraestrutura moderna, corpo docente qualificado e acesso a tecnologias educacionais que aproximam o estudante da prática clínica desde os primeiros períodos.

Integrada ao ecossistema da Afya, a instituição proporciona aos acadêmicos uma experiência de ensino alinhada aos avanços científicos, às necessidades regionais e às demandas da saúde pública, contribuindo para o fortalecimento da medicina na região Norte.

Sobre a Afya

A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.