Conselho de Saúde aprova nova mesa diretora e relação de medicamentos essenciais em Cruzeiro do Sul

Assessoria – Uma reunião do Conselho Municipal da Saúde na Secretaria Municipal de Saúde definiu a nova mesa diretora. Segundo Genilson Santos, presidente do conselho, trata-se na verdade de uma readequação da composição da mesa a partir da nova lei N° 967/2023, sancionada em 2 de maio deste ano.

A lei dispõe sobre a criação do conselho municipal de saúde de Cruzeiro do Sul e revoga a lei anterior N° 280/2001, instituindo o novo formato da mesa diretora.

“Antes tínhamos apenas um presidente e um secretário. Como define a nova lei, passamos a ter um quadro com presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários”, explica.

Genilson Santos foi confirmado no cargo de presidente como Representante da Secretaria Municipal de Educação, a Vice-presidência ficou com Venilson Sombra de Albuquerque – Representante do Sindicato dos Profissionais Auxilares Técnico de Enfermagem e Enfermeiros de CZS – SPATE.

Kleynianne Medeiros de M. Costa – Representante da Universidade Federal do Acre – UFAC, ficou como primeira secretária e Peter Rogers N. dos Santos, Representante da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo – APAA, ficou como segundo secretário.

“O papel do conselho é fiscalizar a aplicação dos recursos na saúde, visitar obras e unidades, pactuar as metas da saúde e aprovar as resoluções de saúde no município”, explica o presidente do conselho.

O conselho municipal de saúde é formado por três representantes da gestão, três trabalhadores da saúde e três usuários.

Na mesma reunião também foi aprovada lista dos mais de 100 medicamentos essenciais que serão distribuídos a partir da farmácia central do município, localizada no centro da cidade.