Comunidade Puyanawa recebe ação do Agosto Lilás com foco no combate à violência contra a mulher

Iniciativa da Liga Acadêmica de Saúde Indígena da Afya Cruzeiro do Sul promove palestras, rodas de conversa e oficinas educativas neste sábado, 23, na Aldeia Barão.

Pelo segundo ano consecutivo, a Liga Acadêmica de Saúde Indígena da Afya Faculdade de Ciências Médicas realiza uma ação especial em alusão ao Agosto Lilás na comunidade Puyanawa. O evento acontece neste sábado (23), a partir das 9h, no prédio da Associação Cultural da Aldeia Barão, e contará com uma manhã de atividades voltadas à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A programação inclui palestras, rodas de conversa e oficinas educativas conduzidas por profissionais com experiência na área. Além disso, haverá sorteios de brindes e momentos de integração social. O objetivo é difundir informações sobre a Lei Maria da Penha, esclarecer os direitos das mulheres e incentivar a denúncia de agressões por meio dos canais de apoio, como o Disque 180.

Segundo o professor e coordenador do evento, Gerson Coelho, a iniciativa é uma oportunidade de aproximar conhecimento e cuidado da comunidade indígena. “Nosso propósito é dialogar de forma acessível e respeitosa sobre um tema urgente. O Agosto Lilás nos lembra que o combate à violência contra a mulher depende de informação, conscientização e da participação de toda a sociedade”, destaca.

O evento também reforça o papel da universidade na promoção da cidadania e no apoio às comunidades locais. “Nossos estudantes têm a chance de vivenciar a realidade das comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, contribuir com ações educativas que podem transformar vidas”, completa o professor.

