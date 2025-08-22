Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Saúde

Comunidade Puyanawa recebe ação do Agosto Lilás com foco no combate à violência contra a mulher

Publicados

22 de agosto de 2025

Saúde

Iniciativa da Liga Acadêmica de Saúde Indígena da Afya Cruzeiro do Sul promove palestras, rodas de conversa e oficinas educativas neste sábado, 23, na Aldeia Barão.

Pelo segundo ano consecutivo, a Liga Acadêmica de Saúde Indígena da Afya Faculdade de Ciências Médicas realiza uma ação especial em alusão ao Agosto Lilás na comunidade Puyanawa. O evento acontece neste sábado (23), a partir das 9h, no prédio da Associação Cultural da Aldeia Barão, e contará com uma manhã de atividades voltadas à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A programação inclui palestras, rodas de conversa e oficinas educativas conduzidas por profissionais com experiência na área. Além disso, haverá sorteios de brindes e momentos de integração social. O objetivo é difundir informações sobre a Lei Maria da Penha, esclarecer os direitos das mulheres e incentivar a denúncia de agressões por meio dos canais de apoio, como o Disque 180.

Segundo o professor e coordenador do evento, Gerson Coelho, a iniciativa é uma oportunidade de aproximar conhecimento e cuidado da comunidade indígena. “Nosso propósito é dialogar de forma acessível e respeitosa sobre um tema urgente. O Agosto Lilás nos lembra que o combate à violência contra a mulher depende de informação, conscientização e da participação de toda a sociedade”, destaca.

O evento também reforça o papel da universidade na promoção da cidadania e no apoio às comunidades locais. “Nossos estudantes têm a chance de vivenciar a realidade das comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, contribuir com ações educativas que podem transformar vidas”, completa o professor.

Sobre a Afya

A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. 

Mais informações em Afya.com.br e ir.afya.com.br.

