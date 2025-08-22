Comunidade Puyanawa recebe ação do Agosto Lilás com foco no combate à violência contra a mulher

Saúde
Iniciativa da Liga Acadêmica de Saúde Indígena da Afya Cruzeiro do Sul promove palestras, rodas de conversa e oficinas educativas neste sábado, 23, na Aldeia Barão.
Pelo segundo ano consecutivo, a Liga Acadêmica de Saúde Indígena da Afya Faculdade de Ciências Médicas realiza uma ação especial em alusão ao Agosto Lilás na comunidade Puyanawa. O evento acontece neste sábado (23), a partir das 9h, no prédio da Associação Cultural da Aldeia Barão, e contará com uma manhã de atividades voltadas à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.
A programação inclui palestras, rodas de conversa e oficinas educativas conduzidas por profissionais com experiência na área. Além disso, haverá sorteios de brindes e momentos de integração social. O objetivo é difundir informações sobre a Lei Maria da Penha, esclarecer os direitos das mulheres e incentivar a denúncia de agressões por meio dos canais de apoio, como o Disque 180.
Segundo o professor e coordenador do evento, Gerson Coelho, a iniciativa é uma oportunidade de aproximar conhecimento e cuidado da comunidade indígena. “Nosso propósito é dialogar de forma acessível e respeitosa sobre um tema urgente. O Agosto Lilás nos lembra que o combate à violência contra a mulher depende de informação, conscientização e da participação de toda a sociedade”, destaca.
O evento também reforça o papel da universidade na promoção da cidadania e no apoio às comunidades locais. “Nossos estudantes têm a chance de vivenciar a realidade das comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, contribuir com ações educativas que podem transformar vidas”, completa o professor.
Saúde
Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante atendimento domiciliar a mais de 40 pacientes acamados
(Assessoria) – Por meio do Programa Melhor em Casa, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, atende atualmente 44 pacientes acamados. A gestão do prefeito Zequinha Lima garante atendimento médico e multiprofissional aos pacientes nas residências, garantindo conforto, segurança e qualidade de vida.
Na manhã desta quinta-feira, 21, o prefeito acompanhou a equipe em uma das visitas, realizada à Márcio de Oliveira, de 42 anos, no Bairro João Alves. Ele ficou acamado após sofrer um AVC em outubro de 2024.
A irmã do paciente, Catiucia de Oliveira, ressaltou a importância do programa. “A equipe do Melhor em Casa é maravilhosa, são 10. Dão toda a assistência necessária. Sempre que precisamos, eles estão dispostos a ajudar, e isso tem feito toda a diferença no cuidado com meu irmão. Ele não pode sair do quarto, e o programa evita que a gente precise levá-lo ao hospital, onde estaria exposto a riscos de infecções. A médica vem, vê tudo, resolve aqui mesmo. Tenho fé em Deus que ele pode reverter esse quadro, mas enquanto isso, estamos cuidando com todo o apoio da equipe”, agradeceu.
O prefeito Zequinha Lima destacou o compromisso da gestão com o atendimento humanizado.
“Estamos aqui para ajudar e nossa missão é servir as pessoas, levar saúde a quem não pode ir até os postos e hospitais. Esse programa é a prova de que, com dedicação e amor ao próximo, é possível transformar a vida das famílias”, falou o prefeito.
Como funciona o Programa Melhor em Casa
O programa Melhor em Casa, conta com uma equipe multidisciplinar formada por médico,fisioterapeuta, enfermeiros, técnico de enfermagem, nutricionista, assistente social e psicólogo.
De segunda a sexta-feira, os profissionais visitam os pacientes em suas casas, realizando os procedimentos necessários conforme a prescrição médica e a demanda individual de cada caso. As visitas acontecem pela manhã e tarde, garantindo acompanhamento contínuo.
“O objetivo é oferecer tratamento adequado e humanizado no próprio lar, promovendo conforto, evitando deslocamentos desnecessários e contribuindo para a recuperação e bem-estar dos pacientes. Mais do que atendimento, levamos dignidade, respeito e cuidado às famílias que enfrentam momentos delicados”, completou o prefeito Zequinha Lima.
