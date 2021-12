Com mais de 350 notificações, vigilância emite alerta devido aumento dos síndrome gripal na capital

Com mais de 100 mil doses em estoque, Acre pede suspensão do envio de doses da vacina Pfizer – Foto: Sandro Araújo /Agência Saúde do DF

Com um estoque de mais de 100 mil doses da vacina Pfizer, a Saúde do Acre pediu ao Ministério da Saúde a suspensão temporária do envio de doses do imunizante para o estado por 15 dias. Após esse prazo, o estado volta a receber as doses.

Ao todo, pelo menos 12 estados, além do Distrito Federal, pediram suspensão do envio. Isso ocorre devido à baixa procura pela vacina.

No Acre, a porta-voz do governo, Mirla Miranda, disse que a procura caiu para aplicação da segunda dose.

“As vacinas da Pfizer perfazem o maior número de imunizantes que temos. Após a primeira dose, muitas pessoas pararam de procurar. Agora, principalmente nos municípios, o governo tem feito ação de ‘busca ativa’”, informou.

No Acre, o estoque chegou a 100 mil doses e não há mais espaço para guardar os imunizantes. Além de ter vacina o suficiente, outro argumento para o pedido é o curto prazo de validade do imunizante.

Mirla explicou ainda que para aumentar a cobertura de aplicação da vacina está sendo realizada uma busca ativa em pelo menos sete municípios do Acre – Porto Acre, Rio Branco, Brasileia, Xapuri, Rodrigues Alves e Tarauacá – , no período de 13 a 23 de dezembro e 6 a 19 de janeiro de 2022.

As ações de vacinação ocorrem em áreas com dificuldade em alcance das coberturas vacinais de Covid-19 e também oferta as vacinas de rotina. A previsão é que sejam atendidas 122 localidades. Do G1 Acre

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização "Dezembro Verde", há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

