Com aplicação de larvicida, prefeitura de Cruzeiro do Sul reduz casos de dengue em mais de 50%

Assessoria – O Governo do Estado do Acre, por meio do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, realizou nesta segunda-feira, 20, a abertura da Semana do Doador de Sangue. As atividades seguirão até sábado, 25, Dia Nacional do Doador de Sangue.

Como forma de atrair o público alvo, haverá consulta oftalmológica, atendimento psicológico, de nutrição e serviços de beleza, como maquiagem.

A responsável pelo setor de captação do Hemonúcleo, Luciana Ferreira, agradeceu o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Quero agradecer o apoio da prefeitura, na pessoa do prefeito Zequinha Lima, que nos atendeu em tudo o que precisávamos para que pudéssemos realizar essa semana repleta de atividades, convidando assim, nosso doador e buscar novos doadores de sangue” , agradeceu ela

O doador Francisco Fábio, o “Novo”, destacou o ato de ser doador e salvar vidas de outras pessoas.

“Doar sangue é um ato de amor, é ato de salvar vidas. Faço esse ato de doar sangue por amor ao próximo que na maioria das vezes não sabemos quem é”, disse.

Durante o evento, jarderson Costa, conhecido por “Tico Bolsonaro”, enfatizou o fato de sua vida ter sido salva após receber doação de sangue quando foi vítima de um acidente de trânsito.

“Hoje devo minha vida a um ato de amor de uma pessoa que não conheço. Pois minha vida foi salva pela doação de sangue, após passar por um grave acidente de trânsito”, relatou

A representante do Governo do Estado no Juruá, Raquel Batista, destacou a importância da doação de sangue e a parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, para a realização das ações.

“O governador Gladson nos deu a permissão de realizarmos muitas atividades durante a Semana do Doador. Todavia, agradeço o prefeito Zequinha Lima pelo apoio dado ao Hemonucleo para que nossa equipe possa executar várias ações durante esta semana que visa aumentarmos nossa coleta de sangue durante este período”, pontuou.

O prefeito Zequinha Lima, participou do lançamento da Semana do Doador e anunciou que está incentivando a doação de sangue entre os servidores municipais.

“Estamos apoiando esse evento com muito carinho. Próximo dia 25, é o Dia Nacional do Doador, e doar sangue é salvar vidas, por isso, não poderíamos deixar de dar todo o suporte necessário para que o Hemonucleo realizar esse importante evento. Inclusive estaremos pedindo para que nossos servidores possam participar da campanha de doação de sangue” , afirmou o prefeito Zequinha Lima.

Programação

Nesta segunda-feira, 20, a programação da Semana do Doador foi aberta com um café da manhã. Na terça-feira, 21, os doadores de sangue contarão com consulta oftalmológica e serviços de manicure e cabeleireiro. Na quarta-feira, 22, haverá atendimento psicológico. limpeza de pele e maquiagem.

Na quinta, 23, os doadores que forem à sede do Hemonúcleo, terão acesso à assessoria jurídica e PROCON. Na sexta-feira, 24, será a vez do atendimento de nutricionista.

E sábado, 24, Dia do Doador, haverá o sorteio de vários brindes para os doadores.