Com a presença do Secretário de Saúde de Brasiléia, Ministério da Saúde realiza visitas técnicas nas UBSs

O secretário de saúde do município de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, participou nesta terça-feira (28), da Mostra de Experiências das Regiões do Projeto Saúde Redes triênio 2021 à 2023, em São Paulo.

Na ocasião, a secretário Sérgio Mesquita fez um pronunciamento onde destacou as dificuldades enfrentadas para fazer saúde no Brasil, e a necessidade de cada um se doar ao máximo para os outros o principalmente destacou a importância do Sistema Único de Saúde – SUS.

Além de Sérgio Mesquita, a região do Alto Acre esteve representada por outros integrantes como: o prefeito do município de Xapuri, Bira Vasconcelos; Coordenadores de Atenção Básica; os secretários de saúde de Brasileia, Assis Brasil e Xapuri; Representantes da Coordenação Regional de Saúde do Alto e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Acre.

Essa mostra representa o evento final do projeto saúde redes, onde cada região apresentou os produtos elaborados, permitindo diálogos sobre a realidade da saúde nos municípios de menor porte.

O Projeto Saúde Redes foi executado simultaneamente nos quatro municípios da região do Alto Acre, visando melhorar a governança macrorregional nessa área específica e contou com a participação de representantes do Alto Acre/AC, Centro norte/MT, Souza/PB e Campo Belo/MG, além do ministério da saúde, Conasems, Hospital Sírio Libanês e Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

