Clínica do Rim: Profissionais de saúde da Regional do Alto Acre recebem qualificação em doença renal

Assessoria – Desde março deste ano, os pacientes renais crônicos da Regional do Alto Acre dispõem da hemodiálise (procedimento por meio do qual uma máquina filtra e limpa o sangue) mais perto de suas residências, na Clínica do Rim de Brasileia. Com o objetivo de qualificar esse atendimento, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) realizou nesta quinta-feira, 21, uma capacitação para aproximadamente 150 profissionais de saúde dos municípios da região.

Com o envolvimento da Divisão de Promoção à Saúde, do Núcleo de Prevenção a Doenças Crônicas, do Departamento de Atenção Primária à Saúde, da Rede de Atenção à Pessoa com Doença Crônica e da Diretoria de Redes de Atenção à Saúde da Sesacre, a qualificação ocorreu nas dependências do Serviço de Nacional Aprendizagem Comercial (Senac) de Brasileia.

“A proposta é atualizar os profissionais na regional, com o intuito de organizar os processos de trabalho na Rede de Atenção à Pessoa com Doença Crônica para definição e melhorias nos fluxos entre Atenção Básica e Atenção Especializada, em cumprimento às normativas e diretrizes do SUS [Sistema Único de Saúde]”, explicou a coordenadora estadual da Rede de Atenção à Pessoa com Doença Crônica, Liliane Alves.

Doença Renal Crônica (DRC)

A Doença Renal Crônica (DRC) é um termo geral para alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura, quanto a função renal (glomerular, tubular e endócrina), com múltiplas causas e fatores de prognóstico. Trata-se de uma doença de curso prolongado, insidioso e que, na maior parte do tempo de sua evolução, é assintomática.

No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), o número de pacientes com DRC avançada é crescente, sendo que, atualmente, mais de 140 mil pacientes realizam diálise no país. No Acre, há 373 em tratamento dialítico (Clínicas diálise/SUS 2022) e 1331 pessoas cadastradas com insuficiência renal na Atenção Primária (e-gestor SUS/2022).