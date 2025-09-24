Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Saúde

Cerca de 45% dos médicos apresentam algum quadro de doença mental, aponta pesquisa

Publicados

24 de setembro de 2025

Saúde

Com rotinas de trabalho que podem ultrapassar 70 horas semanais e uma pressão constante pela excelência em toda jornada, médicos enfrentam condições que favorecem o esgotamento emocional. Nova pesquisa Qualidade de Vida do Médico, realizada pelo Research & Innovation Center da Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, mostra que cerca de 45% desses profissionais apresentam algum quadro de doença mental.

A pesquisa, realizada entre os dias 29 de janeiro e 1º de abril deste ano, com uma amostra de 2.147 médicos brasileiros, aponta que 1 a cada 2 médicos (58,2%) já vivenciaram algum grau de esgotamento relacionado ao trabalho, enquanto 4 em cada 10 convivem com um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Apenas 24,7% afirmam nunca ter apresentado sintomas de ansiedade — o que significa que mais de 75% já vivenciaram algum grau de sofrimento ansioso ao longo da vida.

No recorte feito por região, 36% dos médicos nortistas apresentam sinais de burnout sem acompanhamento profissional, taxa acima da média nacional. A região ainda lidera em diagnósticos atuais de transtornos com acompanhamento (5%), o que indica uma busca por tratamento, mas também expõe um cenário de sofrimento intenso.

Leia Também:  Pais acusam maternidade de Cruzeiro do Sul de negligência após morte do 1º filho durante parto

Quando o assunto é autocuidado, a situação também preocupa. Apenas 33% dos médicos da região Norte mantêm uma rotina regular de atividade física — prática reconhecida como fator protetivo contra sintomas de doenças psíquicas.

O estudo destaca também que regiões com menor adesão a atividades preventivas coincidem justamente com os maiores índices de automedicação, sugerindo que a falta de hábitos saudáveis estaria sendo compensada por estratégias individuais e, muitas vezes, arriscadas de manejo da saúde mental.

Bora se Cuidar

Para dar visibilidade à questão da saúde dos médicos brasileiros e criar um espaço de acolhimento, neste Setembro Amarelo, a Afya lançou a campanha “Bora se Cuidar”, que aposta na leveza para tratar da saúde mental e se propõe a ser um porto seguro não só para médicos, mas também para os estudantes, que enfrentam uma carga horária acima da média de outros cursos.

A campanha conta com um vídeo protagonizado pelo influenciador médico Ricardo Kores, que traz a proposta “do riso à reflexão”. Além disso, há conteúdos de outros profissionais, podcasts e uma landing page exclusiva, que reúne diferentes formatos de apoio, como chat de ajuda, cartilha de autocuidado e calendário de eventos, permitindo que cada pessoa escolha o conteúdo que melhor se encaixa em seu momento.

Leia Também:  Bebê nasce com microcefalia no hospital de Sena Madureira

“A formação médica exige dedicação integral, o que, somado à cobrança por excelência e à dificuldade de reservar tempo para si, pode favorecer o esgotamento emocional. A Afya quer tornar essa jornada menos solitária e mais sustentável do ponto de vista emocional. O cuidado precisa começar ainda na base, durante a graduação, e se estender por toda a trajetória da Medicina”, destaca Stella Brant, vice-presidente de Marketing e Sustentabilidade da Afya.

Afya Amazônia

A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado do Acre conta com uma instituição de graduação (Afya Cruzeiro do Sul). Tem ainda oito escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Acre (1), Pará (4), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com 3 unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM) e Palmas (TO).

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Saúde

Prefeitura de Brasileia realiza 4ª edição do “Saúde em Ação na Comunidade” e beneficia população com mais de 10 especialidades

Publicados

2 dias atrás

em

22 de setembro de 2025

Por

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (20), a 4ª edição do programa “Saúde em Ação na Comunidade”.

Realizado no prédio da Vigilância em Saúde, o itinerante ofereceu vários serviços gratuitos em 13 especialidades médicas, contemplando consultas e exames que, em muitos casos, só estariam disponíveis na capital.

De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (22), pela Secretaria Municipal de Saúde foram realizadas 157 Consultas com Nédico Generalista, 31 Consultas em Endocrinologia, 55 Consultas em Fonoaudiologia, 87 Consultas em Oftalmologia, 29 Consultas em Psiquiatria, 70 Consultas em Cardiologia, 18 Consultas Nutricionais Completas, 18 Consultas em Pediatria no total 465 Consultas.

Foram realizados também exames de alta complexidade sendo eles: 34 Ecocardiogramas, 259 Exames de Oftalmologia, 18 Exames de Bioimpedância, 47 Exames de Ultrassonografia no total: 358 Exames. Em geral foram 465 Consultas e 358 Exames, chegando a 823 atendimentos e procedimentos.

O programa contou com o apoio dos senadores Petecão e Alan Rick, além dos deputados federais Eduardo Veloso e Roberto Duarte. O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou que a ação reforça o compromisso do gestor municipal em ampliar o acesso à saúde.

Leia Também:  Ministério da Saúde oferecerá novo tratamento contra hepatite

“O prefeito tem nos orientado a trabalhar para aproximar cada vez mais os serviços da população. Esse esforço mostra, na prática, que o cuidado com a saúde é prioridade da gestão, garantindo atendimento de qualidade sem que as pessoas precisem se deslocar até Rio Branco”, afirmou.

A iniciativa segue consolidando-se como um marco de descentralização do atendimento médico em Brasiléia, facilitando o acesso a serviços especializados e valorizando a saúde preventiva no município.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política3 horas atrás

Jorge Viana anuncia abertura de escritório da ApexBrasil em Cuiabá para impulsionar exportações e atrair investimentos estrangeiros para a região

Assessoria – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou, nesta terça-feira (23), a abertura de um...
Política1 dia atrás

Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Política2 dias atrás

Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno

Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...

POLÍCIA

Polícia1 semana atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia1 semana atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia1 semana atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação1 semana atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Educação2 semanas atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso3 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte5 dias atrás

Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas

O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Esporte5 dias atrás

Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade

Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS