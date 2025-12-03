Carlinhos do Pelado convoca população para grande Dia D de Vacinação Contra Influenza em Brasileia

A Prefeitura de Brasileia, sob a liderança do prefeito Carlinhos do Pelado, realizará neste sábado (06) o Dia D de Vacinação Contra a Influenza, reforçando o compromisso da gestão com a saúde preventiva e o bem-estar da população. A ação será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e acontecerá simultaneamente em quatro pontos estratégicos da cidade.

A campanha é destinada a pessoas de todas as idades, garantindo que toda a comunidade tenha acesso à imunização de forma rápida, segura e gratuita. A vacina é fundamental para reduzir complicações, evitar casos graves da doença e proteger os grupos mais vulneráveis.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da mobilização e reforçou o convite à população para participar do Dia D. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal no município e fortalecer as ações de prevenção.

A gestão municipal orienta que todos compareçam a um dos pontos de vacinação disponíveis e façam sua parte pela saúde coletiva, contribuindo para um município mais protegido e consciente.