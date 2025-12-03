Saúde
Carlinhos do Pelado convoca população para grande Dia D de Vacinação Contra Influenza em Brasileia
A Prefeitura de Brasileia, sob a liderança do prefeito Carlinhos do Pelado, realizará neste sábado (06) o Dia D de Vacinação Contra a Influenza, reforçando o compromisso da gestão com a saúde preventiva e o bem-estar da população. A ação será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e acontecerá simultaneamente em quatro pontos estratégicos da cidade.
A campanha é destinada a pessoas de todas as idades, garantindo que toda a comunidade tenha acesso à imunização de forma rápida, segura e gratuita. A vacina é fundamental para reduzir complicações, evitar casos graves da doença e proteger os grupos mais vulneráveis.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da mobilização e reforçou o convite à população para participar do Dia D. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal no município e fortalecer as ações de prevenção.
A gestão municipal orienta que todos compareçam a um dos pontos de vacinação disponíveis e façam sua parte pela saúde coletiva, contribuindo para um município mais protegido e consciente.
Prefeitura promove Dia D de Vacinação contra a Influenza com atendimento ampliado na cidade
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Dia D de Vacinação contra Influenza.
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar nesta sexta-feira, 5 de dezembro, o Dia D de Vacinação contra a Influenza, com atendimento das 8h às 19h em diversos pontos da cidade. A ação busca ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população antes do período de maior circulação de doenças respiratórias.
O Dia D contará com vacinação no Posto Bons Amigos, Maternidade, Hospital do Juruá, nos Supermercados Cameli Avenida e Super Econômico, além de tendas na Praça Orleir Cameli e ona Rotatória do Quartel da PM.
O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a importância da população se imunizar.
“Estamos entrando no inverno amazônico, período em que aumentam muito as infecções respiratórias. Vacinar agora é essencial para garantir proteção, reduzir casos graves e preparar a população antes do pico dessas doenças. A vacina é segura, eficaz e fundamental para prevenir complicações da gripe”, pontua.
A coordenadora do PNI, Thaiana Félix, reforçou que há um público alvo mas a vacina estará disponível para todos.
“A vacinação contra a influenza está liberada para toda a população. Na sexta-feira, estaremos em todas as unidades de saúde da zona urbana e rural, além dos pontos estratégicos. É só levar um documento com foto e a carteira de vacina.”
