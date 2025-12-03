Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Saúde

Carlinhos do Pelado convoca população para grande Dia D de Vacinação Contra Influenza em Brasileia

Publicados

3 de dezembro de 2025

Saúde

A Prefeitura de Brasileia, sob a liderança do prefeito Carlinhos do Pelado, realizará neste sábado (06) o Dia D de Vacinação Contra a Influenza, reforçando o compromisso da gestão com a saúde preventiva e o bem-estar da população. A ação será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e acontecerá simultaneamente em quatro pontos estratégicos da cidade.

A campanha é destinada a pessoas de todas as idades, garantindo que toda a comunidade tenha acesso à imunização de forma rápida, segura e gratuita. A vacina é fundamental para reduzir complicações, evitar casos graves da doença e proteger os grupos mais vulneráveis.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da mobilização e reforçou o convite à população para participar do Dia D. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal no município e fortalecer as ações de prevenção.

A gestão municipal orienta que todos compareçam a um dos pontos de vacinação disponíveis e façam sua parte pela saúde coletiva, contribuindo para um município mais protegido e consciente.

Carlinhos do Pelado reforça ações do "Dezembro Vermelho" e mobiliza Brasiléia na prevenção ao HIV/AIDS
Propaganda

Saúde

Prefeitura promove Dia D de Vacinação contra a Influenza com atendimento ampliado na cidade

Publicados

6 horas atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Dia D de Vacinação contra Influenza.

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar nesta sexta-feira, 5 de dezembro, o Dia D de Vacinação contra a Influenza, com atendimento das 8h às 19h em diversos pontos da cidade. A ação busca ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população antes do período de maior circulação de doenças respiratórias.

O Dia D contará com vacinação no Posto Bons Amigos, Maternidade, Hospital do Juruá, nos Supermercados Cameli Avenida e Super Econômico, além de tendas na Praça Orleir Cameli e ona Rotatória do Quartel da PM.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a importância da população se imunizar.

“Estamos entrando no inverno amazônico, período em que aumentam muito as infecções respiratórias. Vacinar agora é essencial para garantir proteção, reduzir casos graves e preparar a população antes do pico dessas doenças. A vacina é segura, eficaz e fundamental para prevenir complicações da gripe”, pontua.

A coordenadora do PNI, Thaiana Félix, reforçou que há um público alvo mas a vacina estará disponível para todos.

“A vacinação contra a influenza está liberada para toda a população. Na sexta-feira, estaremos em todas as unidades de saúde da zona urbana e rural, além dos pontos estratégicos. É só levar um documento com foto e a carteira de vacina.”

